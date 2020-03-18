復工裝備需求激增 小電器熱銷

一旁的快遞打單機不停「吐出」新的訂單，23歲的客服張榜忙著回答全國各地買家關於電熱飯盒的諮詢。他說，隨著人們陸續復工，家用小電器熱銷，尤其是電熱飯盒銷售火爆，銷量最高的時候每天可以發2000個左右，有時候發貨要忙到晚上11點。

新華社報導，工業和信息化部負責人日前表示，目前，除湖北以外，全國規模以上工業企業平均開工率超過95%，企業人員平均復崗率約為80%；中小企業開工率已達到60%左右。

在各地加速復工復產的同時，為了保障安全復工，以電熱飯盒、電動自行車、殺菌消毒類商品等為代表的復工裝備消費隨之激增。

張榜所在的安徽省肥東縣合肥榮電實業股份有限公司是榮事達電器的生產銷售基地之一。公司線上事業部總經理曹光烽表示，隨著返崗人數的陸續增加，過去30天，電熱飯盒的線上交易數量超過15萬台，同比去年增長了3倍。

京東的數據顯示，2月3日至2月25日，保鮮盒銷量環比增長352%，電熱飯盒銷量環比增長347%，比去年同期增長138%。

「現在已經賣斷貨了，供不應求，我們在不斷加大產能，努力滿足市場需求。」曹光烽說往年多是學生會購買這一產品，但現在很多上班族成為購買主力軍，還有很多企業批量購買，發放給復工的員工。

出行方面，很多復工人員為了避免乘坐公共交通帶來的交叉感染風險，選擇便捷的短途交通工具。京東數據顯示，2月3日至2月25日，電動自行車銷量環比增長了638%，電動車銷量環比增長了430%，成人平衡車、自行車銷量環比增長了147%、179%。

「疫情期間安全防護第一，臨時買了輛電動自行車，這樣就不用擠公交和地鐵了。」上班沒幾天，蘇州市民李亮就花了2000多元在淘寶上新買了輛電動自行車，作為新的代步工具。

殺菌消毒類產品同樣是復工人員的必備裝備之一。京東數據顯示2月3日至2月25日，洗手液的銷量同比增長了2.3倍，消毒液的銷量同比增長超過了8倍。方便隨時使用的除菌濕巾銷量同比去年增長了近4倍，小噴壺銷量同比增長了14.5倍。

人們對安全健康類產品的重視也促使企業去創新產品，滿足消費者需求。疫情之下，合肥榮電實業股份有限公司研發了包括紫外線殺菌旅行杯、果蔬清洗機等6款產品，其中紫外線殺菌旅行杯安裝了殺菌燈，可以隨時殺菌消毒，上市一個月就賣出了2000多件。

「這場疫情之下，很多人的飲食習慣和生活方式都發生了變化，更加注重衛生安全，一定程度上也推動了產品的創新，驅動我們去不斷更新，迎合市場改變。」曹光烽說。