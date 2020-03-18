寧波去年GDP達11985億 增6.8%

浙江省寧波市統計局、國家統計局寧波調查隊16日對外發佈2019年寧波市國民經濟和社會發展統計公報，2019年寧波全市實現地區生產總值11985億元（人民幣，下同），按可比價格計算，同比增長6.8%。 中新社報導，2019年，寧波第一產業實現增加值322億元，同比增長2.3%；第二產業實現增加值5783億元，同比增長6.2%；第三產業實現增加值5880億元，同比增長7.6%。按寧波市常駐人口計算，寧波全市人均地區生產總值為143157元（按年平均匯率折合20752美元）。

作為開放型經濟大市，外貿一直在寧波的國民經濟中占據重要地位。2019年寧波全市完成口岸進出口總額17086.4億元，同比增長6.7%，其中出口5969.6億元，同比增長7.6%，進口3200.6億元，同比增長5.8%。

相較2018年，2019年寧波外貿無論是出口額還是進口額都明顯下降，但這並不等於說外貿在寧波變得不重要了。浙江大學寧波理工學院商學院常務副院長、寧波市電子商務研究院執行院長林承亮表示，從目前趨勢來看，外貿對寧波貢獻逐步往下走，這是大勢所趨。 自2008年金融危機以來，寧波市出口依存度已由85.7%降低至2019年的49.8%。林承亮解釋，出口依存度過高並非好事，由原先的國外市場導向，轉變為國內市場導向，恰是中國經濟轉型升級的必然。

2019年寧波完成跨境電商進出口額1282.0億元，同比增長17.2%。2019年，寧波舟山港貨物吞吐量11.2億噸，同比增長3.3%，連續11年蟬聯世界首位；集裝箱吞吐量2753.5萬標箱，同比增長4.5%，全球第三大集裝箱港的地位進一步鞏固。在人口規模方面，截至2019年年末，寧波全市擁有戶籍人口608.5萬人，常住人口為854.2萬人。