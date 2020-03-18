浙江家紡雙管齊下 互聯網+展會拓市場

浙江省嘉興市海寧市16日舉辦海寧中國．國際家用紡織品雲博會上線儀式，引領展會智慧化、時尚化轉型，實現紡織行業線上線下協同發展。

中新社報導，幾年前，海寧人「無中生有」打造家紡、經編、皮革三大傳統產業，為中國紡織工業發展畫上濃墨重彩的一筆。海寧家用紡織品博覽會，也逐步成為中國影響力最大的家用紡織品生產基地交易展。

上線儀式中，中國紡織工業聯合會會長孫瑞哲通過大屏幕發表線上致辭，表示以線上形式舉辦博覽會，是抗擊新冠肺炎疫情，推動復工復產的創新之舉。

孫瑞哲說，當下，紡織行業需冷靜審視國際市場變化，抓住世界產業格局關鍵調整期，找好定位；更要抓住第四次工業革命的重要窗口期，加快突擊。

如其所言，受疫情影響，各地生產與發展面臨前所未有的困難和挑戰。但挑戰，亦是機遇。面對疫情對線下展會帶來的衝擊，海寧率先開啟線上博覽會，打破傳統線下展會對時間、空間的約束。

「困難是一道坎，也是一道分水嶺。就像鯉魚跳龍門，跳過去就是一片新天地，會進入一種新境界」。浙江省歸國華僑聯合會黨組書記、主席連小敏說。

他表示，海寧家用紡織品博覽會不僅要形成具有浙江特色的「互聯網+家紡展會」新模式，更要以工匠精神、綉花功夫提升家紡魅力與活力，拓展市場、搶占高地。

目前，海寧家紡企業已基本實現全面復工，正逐步達產，海寧中國家紡城和海寧中國皮革城也均於上月先後復市。