金融抗疫 投資中國光谷260億元

武漢東湖高新區（又稱「中國光谷」）16日舉行金融支持疫情防控重點項目集中線上簽約活動，其中包括合作設立光谷中交保投資基金、東湖光控科技金融創新基金、籌建光谷中小企業發展銀行等，涉及投資總額超260億元（人民幣，下同）。

中新社報導，當天，武漢東湖高新區管委會主任陳平、中保投資董事長任春生、中國交建集團副總經理王海懷、中國交建華中區域總部總經理彭亮星、中交二航局董事長由瑞凱、湖北省高投集團董事長周愛清等多人，分別在武漢、北京、上海、福州等地參加在線活動。

簽約中，武漢東湖高新區管委會與中國保險投資基金、中國交建集團、興業銀行簽署合作協議，發起成立200億元光谷中交保投資基金。

其中，100億元主要投向光谷面板顯示產業園、光谷築芯科技產業園、億航無人機產業園、人工智能產業園等新型基礎設施建設項目，50億元投向合作成立的「中交光谷一帶一路產業基金」，50億元投向合作成立的「光谷科技發展產業創新基金」，投資武漢建芯、華潤微電子、硬科技加速器等科技自主創新項目，以及數字經濟、智能智造等科技產業項目。

此外，武漢東湖高新區管委會在與光大集團戰略合作基礎上，擬投資50億元發起組建「光谷中小企業發展銀行」；與光大控股、光大金甌資產管理公司、湖北省高投集團、武漢市校友基金、東湖科技金融研究院等簽署合作協議，共同發起設立10億元東湖光控科技金融創新基金，馳援在疫情中受到影響的中小科技企業。

陳平表示，受新冠肺炎疫情影響，「中國光谷」部分企業目前面臨資金運營等方面困難。

該區通過加大財稅政策支持、不斷引入金融活水撬動市場力量，與企業共渡難關。未來，還將持續完善支持科技金融政策體系，加快推動科技金融產業創新發展，吸引更多的科技金融資源集聚光谷，服務實體經濟發展。