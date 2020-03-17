大陸股市五連跌 滬指低收9點

中國大陸股市震盪走低，上證指數低收9點，連續5日下跌，2800點關卡得而復失。市場交投活躍，兩市成交合計8181億元(人民幣‧下同)。

據香港信報財經網，上證指數高開7點後上下震盪，一度重返2800點，最多升37點或1.35%，高見2826點，其後下挫74點或2.65%，最低見到2715點，全日收市報2779點，跌9點或0.34%，成交3230.13億元。

深成指亦反覆走軟，全日收市報10202點，跌50點或0.49%，最低見到9885點，挫367點或3.58%；最高來到10449點，升196點或1.91%，成交4950.73億元。

滬深300指數報3709點，跌18點或0.49%；創業板指數報1917點，升6點或0.36%。

各板塊普遍受到強大賣壓，石油、有色金屬股跌逾1%；房地產、水泥、金融、鋼鐵股偏軟；煤炭、化工、電力股則走穩。