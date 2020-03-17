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渣打調降今年中國經濟增長為4% 全球衰退風險升溫

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
渣打銀行將今年中國大陸經濟增長預測，由原來的5.5%下調至4%。(路透資料照)
渣打銀行將今年中國大陸經濟增長預測，由原來的5.5%下調至4%。(路透資料照)

渣打銀行將今年中國大陸經濟增長預測由原來的5.5%下調至4%，因第一季經濟下滑的情況超出預期，以及新型冠狀病毒疫情成為全球大流行，將使全球經濟衰退風險增加。

據香港信報財經網，渣打發表報告，預期中國大陸第一季國內生產總值(GDP)將按年收縮4.2%，而最新數據顯示1至2月收縮達12%。

不過，渣打銀行預測，受政策支持增加及經濟活動回復正常所帶動，中國未來三季將迎來強勁的經濟反彈，料第二、三及四季GDP，將分別按年升6.1%、6.3%及6.4%。儘管新冠病毒疫情可能減少外部需求，但與其他經濟體比較，中國復產和維持生產的能力較佳，可能抵消部分影響。

報告又預期，中國大陸將繼續進行寬鬆貨幣政委，預料人民銀行將於第二及第三季分別下調存款準備金率各50基點，並預期未來兩季中期借貸便利(MLF)利率各下調10個基點，因全球央行寬鬆為人行創造更多空間降低社會融資成本。倘第二季度經濟未出現復甦，基準存款利率下調的窗口將會打開。

另外，渣打將今年底10年期中國政府債券收益率預測由2.8%調降至2.45%，並繼續預期今年廣義預算執行赤字佔GDP為6.5%，較去年5.6%提高，因大陸當局更加大基礎建設的力度。

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