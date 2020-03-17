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發改委：除湖北外中國大陸復工率逾九成

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
中共發改委指出，隨着復工復產，外企在中國大陸生產經營逐步走向正常。(新華社資料照片)
中共發改委指出，隨着復工復產，外企在中國大陸生產經營逐步走向正常。(新華社資料照片)

中共國家發展改革委新聞發言人孟瑋今日表示，中國大陸規模以上工業企業復工率提高較快，除湖北等個別省份外，其他省復工率均已超過90%，其中浙江、江蘇、上海、山東、廣西、重慶等已接近100%。

據新華社，孟瑋指出，根據電網企業監測的用電情況，目前有色金屬行業用電量已達去年正常水平，醫藥、化工、電子行業用電量已恢復到正常水平的九成以上，鋼鐵、機械、紡織行業用電量恢復到正常水平的八成以上，鐵路裝車數已恢復到正常水平，民航、港口、水運均正常運營。

發改委表示，將繼續幫助外資企業解決復工復產等問題，亦會縮減外資准入負面清單，擴大鼓勵外商投資的範圍，加大標誌性的重大外資專案推進力度。

另外，發改委表示，會擴大地方政府專項債券規模，加快推進國家規劃已明確的重大工程和基礎設施建設，加速5G網路、資料中心等新型基礎設施建設。

中共國家發改委外資司副司長吳紅亮則表示，受疫情影響，的確存在一些訂單轉移的問題，但目前外資企業外遷的問題並不突出，外資的基本盤是穩的。

吳紅亮表示，外資企業一直是中國大陸參與全球產業鏈的重要組成部分，疫情發生以來，因為多種原因，比如交通物流受阻、人員因為隔離無法到崗、防疫物資不足等因素，外資企業跟內資企業一樣遇到了經營上的困難。通過跟外國商會和很多跨國公司保持密切聯繫，了解到部分企業也出現了難以接到訂單，或者接到訂單也難以完成的情況，的確存在一些訂單轉移的問題。

但是他指出，隨着復工復產，產業鏈上下遊各個環節逐步打通，總體來講形勢在逐步好轉。特別是進入3月份以來，隨着中國疫情防控形勢不斷向好，企業復工復產率也在不斷提升，外資企業在中國大陸生產經營逐步走向正常，訂單完成情況不斷好轉，因此企業的信心加快恢復。所以，從目前看，認為外資企業外遷的問題並不突出。從這個角度來講，外資的基本盤是穩的。

外資 疫情

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