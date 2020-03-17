聽新聞
test
0:00 / 0:00
飛行出現異常 中國長征七號改火箭發射失敗
據中共官方新華社報導，中共新型箭長征七號改中型運載火箭3月16日晚間在文昌航天發射場實施飛行任務時，火箭飛行出現異常，發射任務失敗。這已經是文昌基地第二次發射失敗。
另據大陸央視新聞報導稱，後續將由大陸航天專家們對故障原因進行調查分析。
報導沒有提及長征七號改的詳細訊息，這款火箭雖然也是長征七號，但是一款改進型火箭，屬於中共新型火箭首飛。該枚火箭搭載了一款新型衛星。
長征七號中型液體燃料運載火箭2011年1月立項，2016年6月25日首次試飛，迄今共執行了兩次發射任務。據稱，長征七號將成為中國大陸未來的主力火箭，逐步替代現有的長征二號、三號、四號系列，此外還會用於發射天舟號貨運太空船，用於太空站的補給工作，待成熟後還將用於發射新一代載人太空船。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言