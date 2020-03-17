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飛行出現異常 中國長征七號改火箭發射失敗

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
中共新型箭長征七號改中型運載火箭3月16日晚間發射失敗。（新浪微博照片）
中共新型箭長征七號改中型運載火箭3月16日晚間發射失敗。（新浪微博照片）

中共官方新華社報導，中共新型箭長征七號改中型運載火箭3月16日晚間在文昌航天發射場實施飛行任務時，火箭飛行出現異常，發射任務失敗。這已經是文昌基地第二次發射失敗。

另據大陸央視新聞報導稱，後續將由大陸航天專家們對故障原因進行調查分析。

報導沒有提及長征七號改的詳細訊息，這款火箭雖然也是長征七號，但是一款改進型火箭，屬於中共新型火箭首飛。該枚火箭搭載了一款新型衛星。

長征七號中型液體燃料運載火箭2011年1月立項，2016年6月25日首次試飛，迄今共執行了兩次發射任務。據稱，長征七號將成為中國大陸未來的主力火箭，逐步替代現有的長征二號、三號、四號系列，此外還會用於發射天舟號貨運太空船，用於太空站的補給工作，待成熟後還將用於發射新一代載人太空船。

火箭 太空 中共

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