穩就業 陸將加大政策力度

新冠肺炎疫情影響下，1至2月中國調查失業率上升。官方表示，通過更大力度政策作用，會促使全年就業形勢保持總體穩定。

中新社報導，中國國家統計局16日公布數據顯示，1-2月，中國城鎮新增就業108萬人。2月，中國城鎮調查失業率為6.2%，31個大城市城鎮調查失業率為5.7%。

其中，全國主要就業人員群體25-59歲人口調查失業率為5.6%，低於全國城鎮調查失業率0.6個百分點；20-24歲大專及以上人員調查失業率也比1月份降低0.4個百分點。全國企業就業人員周平均工作時間為40.2小時，比1月份減少6.5小時。

國家統計局國民經濟綜合統計司司長、新聞發言人毛盛勇當天出席國務院新聞辦公室發布會時說，2月份失業率上升的主要原因是企業生產經營活動受到疫情影響，用工需求有所減少，從而造成就業人數下降。

他說，下一階段隨著生產生活秩序不斷恢復，就業需求會增加，有利於減輕就業壓力，而隨著經濟漸轉好，下半年如果經濟走得更穩，就業壓力整體來講將減輕。

毛盛勇強調，總的來看，雖然今年就業形勢仍比較嚴峻，就業總量壓力和結構性矛盾依然存在，但一方面，中央會加大宏觀政策對衝力度，努力穩住企業，特別是用工需求大的中小企業，「穩住企業、穩住經濟運行，也就穩住了就業」。

另一方面，就業優先政策會進一步加大力度，如增加對就業人員、轉崗人員或農民工就業培訓，更好發揮就業基金作用，加大對重點人群，包括大學生、農民工就業培訓等幫扶，進而進一步推動靈活就業。