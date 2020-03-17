上海銀行業 兩線作戰提供金融支持

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

開通信貸審批「綠色通道」、專項貸款滿足企業需求、精準幫扶小微企業……當前，上海銀行業為抗擊新冠肺炎疫情、為企業復工復產持續提供有力的金融服務支持，力爭兩線作戰取得雙贏。

中新社報導，南京銀行上海分行獨家承銷的抗疫重點企業國藥控股30億元（人民幣，下同）超短融成功發行，在特殊時期既體現了社會效益又實現了經營效益；大連銀行上海分行為防疫企業東華能源提供3億元授信支持，融資資金在最短時間內轉化為醫用口罩、手套、防護服，「武裝」與病魔鬥爭的醫護人員；澳新銀行中國協助其客戶提取貸款8200餘萬元，用於緊急調集和採購抗病毒相關藥品。

中國工商銀行嘉定支行通過「綠色通道」為上海一家物流企業發放380萬元應急循環貸，以解企業燃眉之急，讓企業的流動資金得以補充；2月以來，中國銀行上海市分行累計為390家復工復產復市企業投放貸款約188億元；平安銀行上海分行幫助汽車經銷商渡過資金鏈緊張危機，一個月不到已累計發放救濟授信14.59億元，救濟9家汽車廠商旗下經銷商185戶。

疫情期間，聚焦長三角一體化國家戰略和社會民生的金融服務也沒有停擺。交通銀行上海市分行與乳業、電商平台等客戶開展合作，推動在長三角範圍內為核心企業下游經銷商進行線上批量融資；民生銀行上海分行積極探索長三角跨省（市）聯合授信機制，給予企業專項信貸資源和產品支持；中國建設銀行上海市分行聯合上海市商務委員會，提供300億元專項信貸額度，重點支持商貿流通、生活服務和民生保障等領域。

在加大對民營小微企業的支持力度方面，上海農商銀行設立30億元優惠利率融資額度，開闢綠色通道助力民營、小微企業的復工復產；招商銀行上海分行的「招貸App」實現了小微企業貸款相關服務的線上全流程操作，已有1000多名小微企業主實現了線上預審批服務；寧波銀行上海分行出台金融支持小微政策，提供50億元專項優惠貸款，幫扶2萬小微企業順利復工。

在疫情防控期間，上海銀保監局推出多項舉措指導銀行機構防疫復產，如：保障信貸投放，降低融資成本；單列信貸計劃，確保滿足防控疫情企業的資金需求；鼓勵銀行減免利息等。據該局的統計數據，截至目前，上海銀行業已累計投放新冠肺炎疫情防控貸款357億元，支持企業3049戶。

上海 疫情 新冠肺炎

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