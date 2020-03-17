平潭推動應通盡通 為兩岸搭黃金通道

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

福建平潭海關統計，1月26日至3月14日，該海關共接受申報及驗放疫情防控物資39396批次，貨值795.3萬元（人民幣，下同）。

中新社報導，平潭綜合實驗區管委會相關人士15日表示，在新冠肺炎疫情期間，藉助兩岸「海空聯運」物流通道，平潭先後向10餘個省區市運輸從境外採購及捐贈的防疫物資3萬多批次，為福建乃至大陸的疫情防控物資採購開通了一條綠色通道。

疫情期間，國際航空公司陸續停飛和減少來往中國大陸的航班，採購、捐贈物資運送受到影響。平潭啟用高速滾裝貨船「台北快輪」對接桃園機場，開通兩岸海空聯運運送捐贈物資的免費綠色通道，發揮空運速度、海運成本優勢，讓捐贈物資快速入境。

憑藉海運快件、跨境電商、對台直航三大通道優勢，「全球-台灣-平潭」海空聯運成為境外抗疫物資入境的黃金通道，為大陸架起了一條抗擊疫情、守護安全的生命之橋。

如今，「台北快輪」亦成為助推平潭復工復產的物流通道。3月12日，「台北快輪」載著352噸水果和218噸冰鮮水產品停靠在平潭金井港區，一部分貨物運往平潭台灣小鎮，一部分銷往長三角地區。

近年來，平潭綜合實驗區充分發揮近台區位優勢，致力開拓兩岸海上航線、暢通人貨往來通道，不斷密切兩岸經貿交流合作，深化兩岸融合發展。 去年，隨著平潭至高雄海上貨運直航開通，貨運時間從兩三天縮短至9小時，實現了台灣商品到平潭的朝發夕至。目前，海峽號、麗娜輪、台北快輪三船齊開、客貨並行，在大陸率先實現至台灣本島北、中、南海上航線全覆蓋，為兩岸人貨往來搭起「黃金通道」。

平潭綜合實驗區去年以來實施「兩岸同胞共同家園工程」，推動兩岸應通盡通。通關便利化就是這條兩岸物流黃金通道的具體體現，平潭口岸進、出口整體通關時間已經分別下降到4.86小時、0.36小時，分別為福州關區平均時長的六分之一、五分之一，其中進口台灣水果和冰鮮產品通關僅需3小時左右。

另一組統計數據也充分展現了平潭培育兩岸物流黃金通道的成效，2019年平潭口岸與台灣進出口農漁產品貨值6.59億元，其中進口台灣農漁產品同比增長5.69倍；跨境電商保稅進口入、出區貨值分別同比增長37%、63%，快件進出口貨值同比增長115%，增速位居福建前列。

平潭對台海上航線已成為兩岸人員往來特別是台胞往返快捷通道。自2011年以來，平潭口岸累計運送旅客近100萬人次，其中2019年運送旅客19.05萬人次、同比增長27.5%。

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