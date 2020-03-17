1、2月房地產 投資同比降16%

受到新冠肺炎疫情影響，今年前2個月，中國房地產開發投資、商品房銷售等多項核心數據轉跌。

大陸國家統計局16日發布的數據顯示，今年1-2月，中國房地產開發投資10115億元（人民幣，下同），同比下降16.3%。而2019年全年，房地產開發投資增速為同比上漲9.9%。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，受各地停工等影響，開發投資數據出現了比較罕見的負增長態勢。不過近期各地穩定房企投資、降低企業成本的政策很多，包括土地競拍保證金比例下調、土地出讓金允許緩繳、房企施工周期可以調整、房企預售資金監管約束減少等，這客觀上使得後續開發投資有反彈的機會。

投資下滑的同時，商品房銷售也有明顯下降。數據顯示，前2個月，中國商品房銷售面積8475萬平方米，同比下降39.9%。商品房銷售額8203億元，下降35.9%。

嚴躍進指出，這主要因為2月部分城市出現了零成交或超低成交，對前2個月數據形成拖累。

但嚴躍進表示，對房地產銷售前景並不悲觀，尤其是此前深圳個別豪宅項目出現「戴口罩搶購」現象，也繼續說明市場需求依然存在。後續交易是否啟動，關鍵看疫情防控的需要，尤其是人員流動狀況。

中原地產首席分析師張大偉也表示，投資、銷售等數據下滑主要源於疫情帶來的市場停擺，市場更關注疫情逐漸平穩後的表現。

疫情之後是否會放鬆樓市調控以刺激經濟？國家統計局國民經濟綜合統計司司長、新聞發言人毛盛勇當日表示，房住不炒的定位沒有改變。近幾年，中國房地產市場總體平穩，特別是穩地價、穩預期、穩房價的局面已經初步形成。此外，他強調，中國不把房地產作為短期刺激政策，這也是明確的。