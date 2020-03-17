疫情衝擊 陸大中城市房價降溫

新冠肺炎疫情影響下，2月中國多地房地產市場交易「暫停」，大中城市房價也出現明顯降溫。

中新社報導，中國國家統計局16日發布的數據顯示，2月，70個大中城市中，21個城市新建商品住房價格環比上漲，26個城市環比持平，23個城市新房價格環比下跌。當月，房價環比上漲的城市數量明顯減少，1月這一數據為41個。

2月許多城市因疫情影響新房市場無成交，這也使得房價持平城市數量占比較高。國家統計局城市司首席統計師孔鵬指出，二線城市中，武漢、石家莊和太原等12個城市受疫情影響無成交，價格視為沒有變動；三線城市中，揚州、蚌埠和平頂山等7個城市無成交。 統計局數據顯示，一線城市北京、上海、深圳和廣州新房價格指數較1月相比，分別為升0.1%、持平、持平、下降0.1%。

中原地產首席分析師張大偉表示，2月受疫情影響，70個大中城市中，新房價格環比上漲的城市數量大幅下降，創下自2015年6月份以來的57個月來新低。由於新房價格統計口徑為網簽價格，這一數據具有滯後性，這也是部分城市在樓市下行階段依然出現新房價格上漲的重要原因。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進指出，據計算，2月份70個城市新房價格指數環比漲幅為0.0%，同比漲幅為5.9%。兩個數據都出現了漲幅收窄的現象。當月，降價的城市數量增加到23個。不過，因為2月份市場交易基本停滯，這種房價下降並不會帶來太多的銷售拉動。

中國指數研究院月初公布的2月百城房價指數已轉漲為跌，與1月相比，2月價格上漲的城市數量減少36個，下跌的城市數量增加38個。

中指院表示，受疫情影響，重點城市整體推案量有所減少，價格方面，受疫情影響，部分項目推出促銷優惠活動，百城住宅均價較1月相比出現階段性小幅下跌。而隨著疫情得到有效緩解，因疫情積壓的購房需求將會重新入市，房地產市場或將有所回暖。

貝殼研究院首席市場分析師許小樂表示，疫情對房地產市場的衝擊是短期的。隨著各地推進復工復產，市場已出現明顯回暖。他透露，近兩周18個城市鏈家二手成交量環比分別增加了89.7%、64%，增速較快。

和去年同期3月的「小陽春」對比，這18個城市鏈家二手成交量恢復至去年同期水平的30%以上，新增房源已經恢復至去年同期水平的60%左右，新增客源（主要來自線上）已經超過去年同期水平，前期堆積的需求較為強勁，隨著線下活動的恢復，預計未來成交量將會出現增長。