官員掃碼下館子 提振復業信心

大陸已過了本輪新冠肺炎疫情流行高峰。在剛過去的這一周，中國多地官員掃碼「下館子」帶頭消費，提振消費信心，釋放復工復產復業積極信號。

中新社報導，15日晚，青海省人民政府發佈通告稱，全省所有餐飲經營單位，即日起可全面恢復營業，並提倡使用手機掃碼支付結賬，鼓勵採取線上外賣、線下打包，錯峰堂食、叫號取餐、間隔排隊等多種形式，避免排長隊。

此前，青海部分消費者已釋放「按捺不住」的消費熱情，在已營業的餐館打卡消費，而另一部分消費者，仍持觀望狀態。

上周，青海省人大常委會副主任、海東市委書記鳥成雲和市政府市長王林虎，分別帶領相關部門負責人，在該市帶頭下館子吃青海特色麵食拉麵等。鳥成雲主動測量體溫、消毒洗手，就餐完畢後用手機支付餐費。與此同時，海東市官方也發出倡議，「各級領導班子成員帶頭到市內超市、餐飲等服務行業消費」。

江蘇省委常委、南京市委書記張敬華檢查調研復工復產復業時，在此間一處商業綜合體，出示「蘇康碼」後入店，品嚐鴨血粉絲湯等小吃。為提振消費信心，南京市鼓樓區多部門推出「餐飲復業保障險—康保保」項目，為就餐消費者、從業員工、餐飲業主三個客戶群提供疫情保險保障。

此外，湖南省張家界市、廣東省茂名市、海南省儋州市等地官員，也先後帶頭購物、就餐，江西、吉林等地商務部門發出倡議，鼓勵幹部職工積極進行餐飲消費，以實際行動支持餐飲企業發展。

日前，中國官方印發「關於促進消費擴容提質加快形成強大國內市場的實施意見」，要求大力優化國內市場供給，重點推進文旅休閒消費提質升級，加快構建「智能+」消費生態體繫，持續提升居民消費能力等。