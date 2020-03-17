青海新能源 單日發電量創新高

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國國家電網青海省電力公司日前表示，青海新能源單日發電量達到9670萬千瓦時（3月9日），創下歷年來最高紀錄，標誌著新能源高效利用水平再上新台階。

中新社報導，青海太陽能、風能資源得天獨厚，擁有可用於光伏發電和風電場建設的荒漠化土地10萬平方公里，是發展新能源產業的理想之地，2018年2月中國官方正式批復同意青海建設國家清潔能源示範省。

中國國家電網青海省電力公司介紹，通過開展水、火、風、光、儲多能源互補協調控制，優化常規電源深度調峰，為新能源最大化消納騰挪空間，目前新能源大發時段青海省內三大斷面和省間送出斷面利用率提升至98%。

統計數據顯示，過去一年青海新能源發電總裝機容量達到1583.81萬千瓦，其中，風電裝機為461.80萬千瓦，光伏裝機為1101.01萬千瓦，光熱裝機為21.00萬千瓦，新能源裝機佔該省發電總裝機近一半，成為中國新能源裝機佔比最高的省份。

中國國家電網青海省電力公司表示，通過調峰能力建設，提昇系統平衡調節能力，優化調度運行，擴大市場交易，青海有效促進了新能源大規模開發和高效利用。

據瞭解，利用青海與陝西、新疆時差，創新開展新能源電力實時置換，增發電量1578萬千瓦時，利用電力大數據開展發電與負荷預測，精準開展日前、日內現貨交易，實現外送電量1.57億千瓦時。

中國國家電網青海省電力公司表示，未來將多措並舉持續推進新能源大規模開發、外送和消納，讓「青海綠電」走向更大市場。

省電 新疆

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