疫情重創航空業 最糟時刻還未到

新冠肺炎疫情重創全球航空運輸業，令部分航空公司陷入經營困境。有估算稱，如果疫情持續至5月，僅中國航運業損失就將達千億元人民幣。中國出行售票平台「飛豬」的工作人員表示，當前處理退票已經成為他們最重要的業務之一。

中新社報導，天津航空公司相關工作人員表示，目前有大量退票等待處理，什麼時候能把旅客費用退還到位，他們也沒有確切日期。

為做好疫情聯防工作，中國民用航空局曾三次調整免費退票措施，要求各航空公司及其客票銷售代理應在客票有效期內為旅客辦理免費退票，不得收取任何費用。

一位民航資深專家表示，當前疫情對航空公司經營非常不利，退票已經出現「擠兌」現象。退票潮爆發的同時，因退票導致的投訴也在激增。

中國民用航空局新聞發言人熊傑表示，新冠肺炎疫情對中國民航業運輸生產造成巨大衝擊。中國航空運輸協會數據顯示，截至3月2日，國內外航空公司共辦理退票2454.5萬張，票面總金額271億元（人民幣，下同）。疫情期間國內航空公司免收退票費已達數十億元。

今年2月份，中國民航業運輸總周轉量同比下降73.9%；民航業航空飛行時間，同比下降70.5%；旅客運輸量同比下降84.5%。

目前國內航空公司已經取消數萬架次航班。航空旅客停止流動意味著航司資金也停止流動。「飛機不動，就是虧損」。中國民航管理幹部學院客座教授邱連中保守估算，中國民航2月份收入損失達近370億元。3月份行業預計收入損失會在350億元左右。如果疫情延伸到4至5月份，那麼中國航空業的收入損失總額有可能接近1000億元（約台幣4350億）。

而就國外航空公司來說，困難或許剛剛來臨。受全球疫情影響，德國漢莎航空集團近日表示，該航司已削減其航班運力，相當停飛近五分之一的航班。傑富瑞的報告稱，本次疫情將成為全球航空業有史以來遭受的最大衝擊，預計今年全球航空客運量將下降8.9%。歐洲航司相關人士直言，就經濟損失而言，全球航空業最糟糕的時刻還在後面。