滬指挫3.4% 失守2800關

中國大陸經濟數據表現低迷，A股低收。上證指數挫3.4%，失守2800點關口，連跌4日。市場交投熱絡，兩市成交合計9633億元(人民幣，下同)。

據香港信報財經網，上證指數今早高開0.34%後，隨即由升轉跌，早段反覆偏軟，午後跌幅急速擴大，全日收市報2789點，挫98點或3.4%，最多挫102點或3.56%，低見2784點；最多升10點或0.37%，高見2898點，成交3756.27億元。

深成指亦低開低走，全日收市報10253點，挫577點或5.34%，最低見10217點，挫613點或5.66%；高見10867點，升36點或0.34%，成交5876.78億元。

滬深300指數報3727點，挫167點或4.3%；創業板指數報1910點，挫119點或5.9%。

分析師表示，人民銀行定向降準釋放的資金少於此前，且中期借貸便利(MLF)利率未如期下行，創業板上漲所需的貨幣寬鬆環境不再。

各板塊全線下跌，金融、水泥、化工股挫逾4%；有色金屬股挫逾3%；鋼鐵、石油、電力股挫逾1%；房地產、煤炭亦挫逾1%。

受新冠肺炎疫情衝擊，中國大陸首兩個月工業增加值按年跌13.5%，零售增速及固定資產投資更分別挫20.5%及24.5%，均遠遜於市場預期，並創下歷史新低。分析認為，此次新冠肺炎疫情帶來巨大負面衝擊在改革開放以來的歷史上是非常罕見的，目前復工復產有序推進，3月經濟數據會有反彈，但疫情在全球快速蔓延可能會帶來二次衝擊，第一季中國經濟大概率負增長。

另外，大陸央行人民銀行今日實施定向降準，釋放長期資金5500億元。人行今日亦開展1000億元MLF操作，期限一年，利率未做調整，持穩在3.15厘。據此計算，人行公開市場單日全口徑淨投放1000億元。