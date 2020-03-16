滴滴開通21城市跑腿服務上線 糧油蔬菜藥品是大宗

隨著中國大陸疫情逐步趨緩，大陸各界正在逐步復工復產，但疫情影響尚未完全消除。為了在疫情期間給社區居民提供便利，並為滴滴司機提供獲得收入的機會，3月16日，滴滴在上海、深圳、重慶等21個城市上線跑腿服務，其中包括一周前已進行試點運營的成都和杭州。

據香港文匯網，通過滴滴跑腿，消費者可以召喚跑腿員代買自己所需的商品並享受送貨上門的服務，同城取送件功能也將在近期開通。

目前，上海、深圳、杭州等21個城市的用戶打開滴滴APP後，可在頂部導引位置看到跑腿服務。滴滴跑腿以公里計費，以杭州為例，5公斤以內的商品，4公里以內訂單的跑腿費為12元(人民幣，下同)， 4公里以上每公里加收2元，新用戶首單立減10元。

從杭州和成都兩地試點運營情況來看，糧油蔬菜、藥品等生活物資是跑腿員代買的熱門商品。雖然部分咖啡、奶茶以及餐飲店已經營業，但是店內食用的人不多，大多用戶還是選擇了外帶，找跑腿小哥代買奶茶的單量排在了第一位。此外，隨著逐步復工，文件、蛋糕、衣物取送；油漆刷、瑜伽墊代買以及洗車加油等個性化跑腿需求也逐日增多。

滴滴指出，首批滴滴跑腿員由滴滴代駕司機擔任，代駕司機日常騎行電動車接單，符合條件的代駕司機經過培訓之後可以盡快提供跑腿服務，目前報名的代駕司機已逾一萬名。

滴滴將持續打磨跑腿產品和服務，提高用戶體驗，未來會根據消費者需求，擴大跑腿服務的城市範圍，並面向網約車司機以及社會招募跑腿員。