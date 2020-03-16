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湖北首批工人出省復工 官員親送行

世界日報 / 中國新聞組／北京16日電
湖北首批工人出省復工。 取材自中國青年報
湖北首批工人出省復工。 取材自中國青年報

隨著疫情趨緩，湖北省各地正逐步「解封」，首批72名湖北潛江工人昨日乘搭大巴抵達浙江紹興復工。襄陽市宣布，今天起全市機關恢復正常上班，這是湖北首個恢復正常運作的城市。

綜合媒體報導，在湖北省委省政府領導下，採取點對點、一對一等形式安全有序啟動農民工返崗復工。72名返崗人員14日13時許統一乘4輛大巴車從潛江市汽車客運總站駛出，潛江市委書記吳祖雲為返崗人員送行。15日凌晨，4輛來自湖北潛江的大巴車駛入浙江紹興。

據紹興市人社局工作人員宣方均表示，72名返崗人員於14日統一搭車離開潛江，當中涉及紹興市10多家企業，工人均為企業的技術骨幹。宣方均說，「這些人員抵紹興後，將統一送至隔離點隔離14天。其間的費用和生活物資由紹興市政府承擔。」

在護送過程中，潛江市與紹興市採取「點對點、一站式」方式有序轉移。潛江市交通運輸局一名工作人員負責車輛調度和行車安全等保障工作；市衛健委一名醫生一名護士，負責車隊人員醫療保障工作；市公安局一輛警車、兩名警察，負責安全保衛工作。

潛江市還為務工人員們準備了「愛心包」，裡面有零食、麵包、水果、口罩等生活物資和防護物資。

據統計，去年約有7.6萬名湖北籍人員在紹興務工。「預計3月17日，紹興還將包專列從湖北恩施接回500餘名務工人員。」宣方均說，紹興將採取「點對點、一站式」包車方式，接回更多湖北籍工人。

湖北省內亦開始返崗復工，據報導，襄陽市昨日發布全面恢復正常上班通知，從今天起，全市各級政府和公營機構全面恢復正常上班。湖北的咸寧和荊州兩市中心城區的公交車、出租車從昨天起恢復行駛；重災區孝感市城區因工作、生活確有出行需要的私家車，實行單號單日通行、雙號雙日通行，恢復正常通行時間另行通知。

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