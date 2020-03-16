被指控涉賄賂 中興通訊：未收到美方相關通知

武漢爆發新冠肺炎到今天，中國民間最熱議的就是「吹哨的人」，然後討論「發哨的人」。在經濟領域，黑天鵝亂飛、灰犀牛莽撞，卻樂觀調門是主流，特別是全球股市多個市場熔斷，卻催生出中國股市、中國經濟要一枝獨秀之說。所以看上去中國經濟界是唱好者多，吹哨人少。

2020-03-16 01:12