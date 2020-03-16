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被指控涉賄賂 中興通訊：未收到美方相關通知

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
中興通訊表示，未收到美國政府相關部門就有關事項的通知，公司指，目前生產經營活動一切正常。（香港電台照片）
中興通訊表示，未收到美國政府相關部門就有關事項的通知，公司指，目前生產經營活動一切正常。（香港電台照片）

有外電報導，大陸網路設備大廠中興通訊再遭到美國司法部調查，涉嫌賄賂外國官員，中興通訊16日中午表示，未收到美國政府相關部門就有關事項的通知，又指會與美國方面積極溝通，如有應披露事項，會及時披露。

中興通訊並稱，目前生產經營活動一切正常。

美媒NBC近日報導稱，中興通訊涉嫌賄賂外國官員，以獲取國際訂單優勢，正遭美國司法部的調查，但未有公開相關官員名單或更多細節。

報導指相關調查涉及違反《美國海外反腐敗法》。中興早前被指在肯亞等十多個國家存在賄賂行為，過去中興也曾被指違反美國對伊朗及北韓制裁令。

美國紐約南區檢察官辦公室發言人拒絕回應。

中興通訊（00763）周一（16日）被拋售，股價低開6.4%跌幅擴大，最多挫21.6%，低見24.3港元；中午收報24.8元，跌20%，半日成交18.52億元。至於其A股（000063.SZ）則跌停板。

中興強調，該公司會與美國政府相關部門積極溝通，如有應披露事項，會及時披露。

司法 北韓 反腐

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