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大陸首兩月零售固定資產投資降逾兩成

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
大陸國家統計局公布，今年首兩個月，規模以上工業增加值按年跌13.5%。(路透社資料圖片)
大陸國家統計局公布，今年首兩個月，規模以上工業增加值按年跌13.5%。(路透社資料圖片)

新冠肺炎疫情衝擊，中國大陸首兩個月工業增加值跌逾一成，零售增速及固定資產投資更挫逾兩成。

據香港信報財經網，大陸國家統計局公布，今年首兩個月，規模以上工業增加值按年跌13.5%。環比看，2月份，工業增加值比上月下降26.63%。

首兩個月，大陸全國固定資產投資3.33兆元(人民幣，下同)，按年下跌24.5%。環比看，2月份固定資產投資下降27.38%。首兩月全國房地產開發投資1.01兆元，下跌16.3%；基礎設施投資跌30.3%。

期內，社會消費品零售總額5.21兆元，按年跌20.5%。

大陸國家統計局表示，今年首兩個月，新冠肺炎疫情給經濟運行帶來較大衝擊。但綜合看，疫情的影響是短期的、外在的，也是可控的。當前，疫情蔓延擴散勢頭已經得到基本遏制，防控形勢逐步向好。大陸基本民生保障有力，社會大局保持穩定，經濟長期向好的基本面和內在向上的趨勢沒有改變。

大陸國統局指出，下階段，要堅持國務院決策部署，統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作，毫不放鬆抓實抓細各項防控工作，分區分級分類分時有序推動企業復工復產，實現人財物有序流動、產供銷有機銜接、內外貿有效貫通，加強宏觀政策對衝力度，激發微觀主體活力潛力，把疫情造成的損失降到最低，努力恢復正常經濟社會秩序，推動經濟平穩健康發展。

疫情 新冠肺炎

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