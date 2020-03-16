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北京瞭望／經濟唱好者與吹哨人

經濟日報 / 香港特派員 李春

武漢爆發新冠肺炎到今天，中國民間最熱議的就是「吹哨的人」，然後討論「發哨的人」。在經濟領域，黑天鵝亂飛、灰犀牛莽撞，卻樂觀調門是主流，特別是全球股市多個市場熔斷，卻催生出中國股市、中國經濟要一枝獨秀之說。所以看上去中國經濟界是唱好者多，吹哨人少。

唱好中國經濟者，前期主要是鼓動「新基建」，他們的觀點是相信「新基建」不僅成功地引爆中國A股市場，還點燃中國經濟的希望，各地紛紛加碼新基建投資，中國經濟不僅走出低谷，還有力向上。

鼓吹「新基建」的，主要是市場人士，近日一些經濟學者也現身跟上。比如中金公司的首席經濟學家梁紅就認為，隨著世界各地感染新冠肺炎人數持續上升，全球經濟增長和金融市場面臨的不確定性也與日俱增。但在疫情防控取得成效的前提下，預計疫情對中國經濟的負面衝擊應是短期的，甚至可能無礙中國在今後一年內實現其經濟增長保六的目標。

北京大學學者林毅夫更是推陳出新，說他2003年7月10日，發表了兩條意見和四個建議，17年過去，「或許是這個世界沒有多大變化也或許是新結構經濟學的理論很超前，除了把非典換成新冠，把增長率的預期從7%到8%換成從5%到6%，這二條意見和四個建議竟然都還適用」，所以他要重發一次，供大家參考。

林的兩條意見和四個建議，精要是毛澤東的「壞事變成好事」論，且疫情消除後，對中國長期的經濟發展更可以繼續保持樂觀。中國社科院副院長蔡昉，則更政策性和政治性地解釋看好論，說已初步呈現疫情防控形勢持續向好、生產生活秩序加快恢復的態勢。總體來看，疫情對中國經濟的影響是局部和暫時的。從全年來看，有信心實現國內生產毛額（GDP）和城鄉居民人均收入比2010年翻一倍以及全部農村貧困人口脫貧的目標。

在主流派外，對中國經濟吹哨者比較少，或者說哨聲吹得比較曲折。人們很關注的一位首席經濟學家是高善文。過去兩年來，高善文扮演過中國股市和中國經濟吹哨人角色，有些話說得令當政者也動容，這回高善文出言謹慎，還有人說他說話模仿周小川風格，如他說「經濟活動主體如何預期未來的疫情發展，對於下一步經濟活動以及政策干預具有決定性影響」。

但高善文也有些預警式的說法，比如他認為如新冠肺炎疫情像當年西班牙流感一般反覆發作，發展成為人類與流行病的長期鬥爭，那麼無疑多個經濟部門將會受到長遠影響，一些經濟活動在較長時間內難以展開的可能性無法排除。在這樣的預期之下，許多商業活動需要面對的已經不只是流動性問題，而是清償力問題，是商業模式的生存問題。哪些商業活動能夠繼續？哪些需要調整或關閉？銀行壞帳如何處理？這些都會帶來問題。

比較類似吹哨的，是一份題為「金融危機警報已經拉響」的研究報告，據說執筆人是蘇寧金融研究院副院長薛洪言。 這份報告沒直點中國，卻用大量經濟理論引述，著重上世紀1930年代初大蕭條的對比分析，直接問出「2020年，會不會是另一個1931年？」，還說「 錯誤非但沒有得到清償，還在不斷積累，從這個角度看，2008年那場被刺激政策中斷的危機，時隔12年，或許又回來了。這一次，刺激，還有用嗎？ 」

疫情 新冠肺炎

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