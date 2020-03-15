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大陸口罩企業激增15倍 專家提醒或產能過剩

聯合報 / 記者賴錦宏／即時報導
中國大陸專家提醒，應警惕疫情之後口罩的產能過剩。（新浪微博照片）
中國大陸專家提醒，應警惕疫情之後口罩的產能過剩。（新浪微博照片）

新冠肺炎爆發初期，中國大陸出現「一罩難求」情況，中共當局立即調動企業趕製，由疫前每日2000萬個的產量，大增到每日上億個。據悉，中國口罩和呼吸防護相關企業現有38151家，單從今年二月以來就新增了6114家，與去年同期比較，增速高達15倍。企業管理專家提醒，雖然大陸疫情尚未結束，復工復產也需要大量口罩，但應警惕疫後產能過剩。

據新浪新聞網，北京鼎臣醫藥管理諮詢中心負責人史立臣認為，原來大陸國內口罩市場飽和，但疫情爆發導致口罩需求猛增，很多企業轉產，隨著企業數量大幅增加，曾經被炒高的口罩價格，近期已經開始回落，逐漸回歸合理價格。

史立臣認為，目前中國大陸疫情並未結束，而且復工復產對口罩的需求也不小，中國也會支援友好國家，因此目前產能還沒出現過剩。不過疫情結束後，產能肯定會過剩。

史立臣指出，疫情初期投入建設口罩生產的企業，由於原材料、設備等價格低，這部分企業能賺到錢。此後投入的企業，尤其是純投機性企業，想賺取暴利已經不可能。此外，消毒產品也在降價，短期內已經出現產能過剩的苗頭。

史立臣指出，各個環節成本都在上漲，投機型轉產企業，除非產能很大，能收回前期投入。有的企業買完生產設備但還沒拿到證，收回成本難度挺大。

口罩 疫情

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