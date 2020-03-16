台企有序復工 忙追訂單履約進度

新冠肺炎疫情發生後，大陸台資企業受到一定衝擊。多家台企相關人士14日受訪表示，經大陸各地政府相關部門協助，現已實現有序復工復產，有信心追回訂單履約進度。

中新社報導，全球汽車零部件排名86的台企敏實集團是浙江嘉興最早復產企業之一，2月3日即已獲准復工，至2月中旬近半數員工返崗工作。該集團總部的政府與公共關係總經理胡白莎表示，1月24日農曆除夕，敏實集團即成立應變小組處理節後復產安排。

胡白莎表示，面對每天都在變化的疫情防控形勢，當地政府部門及時安排人員駐企，解讀政策、分析趨勢，幫助企業科學防疫。該集團產能在2月底已恢復至九成，目前完全恢復，企業有信心在接下來兩個月內追回預期進度。

疫情發生後，福建捷聯電子有限公司同樣面臨人員返崗、物料運輸的難題。公司副總經理龔涼紅表示，經過努力，目前產能恢復至95%左右，在手訂單履約率為90%。

她介紹，2月10日復工後，員工返崗率不足六成，該公司隨即與地方政府溝通，同當地多家酒店簽訂跨行業合作戰略合同，將酒店暫時閒置人力補缺到生產線上，緩解了企業缺工狀態。「我們也實現了與供應商共同復產」，龔涼紅說，公司派出團隊與供應廠商合作，幫助提供口罩、隔離場所，形成一個命運共同體。

同在福建，台企廈門聯芯集成電路公司也在當地政府協助下實現復產。該公司相關人員表示，截至目前，員工返崗率達98%，公司未出現新冠肺炎確診或疑似病例；春節期間，公司保持生產，產量無影響，目前100%滿產，正進行擴產的設備採買。

為確保持續生產，該公司就來自國外的原材料供應進行風險評估，列出高、中、低風險等級目錄，評估替代驗證，保證持續生產。

大陸國務院台辦發言人朱鳳蓮稱，據不完全統計，截至3月10日，大陸台資集聚地區規模以上工業台企復工率逾90%，福建等地規模以上工業台企已全部復工復產。