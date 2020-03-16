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消費猛增 陸重塑全球咖啡產業鏈

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

「來一杯情懷！」江蘇蘇州「80後」女孩楊穹笑言，在咖啡氤氳的香氣中，生活的儀式感、幸福感、安全感隨之膨脹。近年來，咖啡成為愈來愈多中國人的消費新選擇，中國大陸市場消費量的猛增也引發全球咖啡產業鏈的重塑。

新華社報導，國際咖啡組織數據顯示，中國大陸咖啡消費以每年15%左右速度增長，遠高於全球2%的平均增速，預計到2025年，中國大陸咖啡消費規模將達兆元級。

中國大陸咖啡市場的快速增長，吸引行業巨頭加速布局。3月13日，星巴克中國咖啡創新產業園落戶江蘇昆山，涵蓋咖啡創新研發、咖啡豆進出口、烘焙、包裝、儲存、物流分撥配送、分銷及咖啡烘焙培訓等，首期投資1.3億美元。

該產業園重點打造的咖啡烘焙工廠預計2022年投產，成為星巴克在美國以外產能最大的烘焙工廠，將為星巴克中國門市供應新鮮烘焙咖啡。

「中國是我們最重要的市場之一。」星巴克咖啡公司總裁兼首席執行官凱文·約翰遜說，這是星巴克在亞太市場首次進行的生產性戰略投資。

「儘管當前的疫情讓我們面臨暫時的困難和挑戰，但我們在中國市場長期發展的決心從未動搖。」星巴克全球執行副總裁、星巴克中國董事長兼首席執行官王靜瑛表示。

洋品牌大舉投資的同時，本土品牌瑞幸咖啡亦在加速攻城略地。截至2019年底，瑞幸咖啡直營門市數量超過4500家，成為中國大陸最大的連鎖咖啡品牌。

中國大陸對咖啡的需求迅速上升，驅動因素既包括中國人尤其是年輕人口味的改變，也與中產階層的擴大密切相關。楊穹從大學時代開始喝咖啡，從最初的雀巢速溶到星巴克，再到眼下的手衝DIY。「咖啡代表了小資情調。」楊穹說。

「每天下午，必須來一杯咖啡『續命』。」這是南京傳媒從業者周渝的生活日常。即使是在新冠肺炎疫情期間，他的咖啡外賣訂單依然沒有中斷。

消費模式的改變也悄然重塑咖啡產業鏈條。毗鄰上海的昆山經濟技術開發區，這個以工業品製造見長的長三角經濟高地，在過去3年間，引進了順大咖啡、台資咖啡烘焙等項目，並加大非洲優質咖啡引入力度。

「一條集咖啡生豆物流分撥、咖啡交易平台、咖啡豆烘焙研磨、咖啡品牌銷售為一體的產業鏈正在快速形成。」昆山經濟技術開發區管委會副主任潘建康說，這也是中國大陸產業轉型的生動詮釋。

咖啡 星巴克

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