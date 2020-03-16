滬重大工程復工率86％ 工人到位率62％

上海市住房和城鄉建設管理委員會副主任朱劍豪15日透露，截至14日，上海市重大工程續建項目共有110項復工，項目復工率86%；新開工項目已實現了開工；還有3項預備項目實現提前開工。

中新社報導，上海市發展改革委總經濟師俞林偉同日介紹，為進一步支持工商企業復工復產復市，上海決定階段性降低企業用電、用氣成本。

據瞭解，今年，上海市重大工程建設項目共安排正式項目152項，年度計畫投資1500億元人民幣；其中，續建項目128項，計畫年內新開工項目24項。

另外，上海積極謀劃60項預備項目。朱劍豪介紹，重大項目年內總計畫用工數71440名，現在工人到位率達到62%；還有18項續建項目正抓緊復工準備，大部分項目計畫於3月中下旬全面復工。

朱劍豪表示，上海聚焦重點領域、重點區域復工復產，推動重點項目開展掛圖作戰，加快復工，最大限度減少疫情影響。相關部門將加快前期行政審批手續辦理，為全面復工打好基礎。

據瞭解，有關部門正幫助協調員工返滬，採用定點、包車、補貼等方式，加大促進用工到位的舉措，進一步加大復工、復產的節奏和力度。

俞林偉表示，上海階段性降低企業用電、用氣成本的相關政策惠及面廣、降價力度大，可降低相關企業用電、用氣成本近20億元人民幣。俞林偉表示，上海將免收疫情防控相關企業電力業擴工程費用。有關企業開通防疫保障企業服務綠色通道，全力確保供電、供氣，優化提升服務。