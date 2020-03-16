孔雀碼防偽 雲南區塊鏈中心昆明掛牌
雲南省區塊鏈中心15日在昆明掛牌，雲南省區塊鏈產業聯盟也同步成立。
中新社報導，雲南省區塊鏈中心位於昆明市五華科技產業園五華科創大廈，致力於打造具有全大陸影響力的區塊鏈產業聚集區和示範應用基地，首批入駐阿里巴巴科技（北京）有限公司、杭州趣鏈科技有限公司、中思博安科技（北京）有限公司等24家企業。
雲南省區塊鏈產業聯盟作為由區塊鏈相關企事業單位、社團組織、高等院校、科研院所等自願組成的跨行業、開放性、非營利性的社會組織，吸引了國內外38家企業加盟。
當日，大陸國內首個省級區塊鏈平台雲南省區塊鏈平台也正式上線，並發布雲南省區塊鏈商品碼「孔雀碼」。
其中，雲南省區塊鏈平台採用「企業建設、政府監管、全局應用」的方式，建立了監管平台和基礎平台兩大核心平台，將在雲南省綠色食品「十大名品」溯源、工業大麻監管、跨境電商產品溯源、電子病歷信息共享、住房維修資金管理、區塊鏈電子憑證、區塊鏈供應鏈金融、司法存證固證等領域進行應用實踐；孔雀碼則通過區塊鏈技術，形成雲南名品優品的特色名片，實現「一品一碼」防偽溯源。
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