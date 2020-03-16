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廣州茶商復工 產能超八成

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

據廣州國際茶葉交易中心近日消息，廣州芳村茶葉市場已有3000多家商戶開門迎客，目前廣東茶商復工復產超八成。

中新社報導，廣州芳村茶葉市場占地面積超過10萬平方公尺，是中國大陸最大的茶葉專業批發市場和集散地。據廣州國際茶葉交易中心介紹，春茶季即將拉開序幕，在做好新冠肺炎疫情防控的前提下，廣東各地的春茶準備陸續開採和上市，確保茶葉生產和疫情防控兩不誤。

廣州國際茶葉交易中心的茶商們表示，疫情對於茶企的影響主要表現在業績上，之前由於疫情防控需要，不能正常開門營業，業務人員也無法到位和拓展市場。為了加強應對，各茶商藉助新媒體，直播、快手、微信傳播品牌，互聯網電子商務平台等，將交易挪到線上進行。

廣州國際茶葉交易中心相關負責人表示，疫情期間，該交易中心會嚴格審核茶葉交易平台掛牌交易茶葉產品，把好質量關，並力求保證茶葉市場有序供應，茶葉交易價格穩而不亂。

此外，該交易中心將聯繫茶企和渠道商，發揮線上和線下聯動優勢，積極開發經營新模式，開闢新的銷售模式，做到精準銷售，暢通物流運輸，保證市場供應。同時，該交易中心還會強化生產經營場所的消毒和從業人員安全防護，嚴格保證從業人員健康上崗，確保工作環境符合防疫要求，加快恢復產能。

茶葉 疫情 新冠肺炎

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