德陽東汽「華龍一號」 全球首沖成功

「華龍一號」全球首堆－福清核電5號機組熱態性能試驗，近日順利完成。熱態試驗期間，進行了首沖（首次汽輪機非核蒸汽沖轉），機組達到額定轉速1500轉／分鐘。

東方電氣集團東方汽輪機有限公司（簡稱「東汽」）設計製造的汽輪機設備各項指標優良，為後續機組裝料、帶核沖轉、併網發電等工作。

福清5號機組是大陸具有完全自主智慧財產權的三代核電示範項目全球首堆，汽輪機主輔機設備由東汽承製。機組首次採用東汽自主設計、自主製造的三缸四排汽半轉速機型，低壓末級動葉片採用1828mm長葉片。項目的自主研發工作，依託大陸重大科研專項，歷時近1年，攻克了諸多技術難點，如期完成了設計驗證、製造驗證、安裝驗證、初步試驗驗證，為奠定東汽在大陸核電汽輪機設計製造領域的領軍地位夯實了基礎。

為確保本次試驗順利完成，總部位於四川德陽的東汽，在春節期間就對機組非核沖轉過程中存在的各項風險進行認真梳理，逐一制定應對措施。特別是在新冠肺炎疫情期間，公司在保證人員健康安全的前提下，抽調業務骨幹組成專家團隊奔赴項目現場，技術能力與務實精神得到了業主方和工程公司的讚揚。