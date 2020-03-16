陸經濟戰「疫」 政策彈藥拚復工

面對新冠肺炎疫情的衝擊，中國大陸正發力把經濟拉回正軌。「考慮到2020年前兩個季度GDP增長預期受疫情影響較重，下半年增長必須大幅反彈，才能實現全年目標。」匯豐大中華區首席經濟學家屈宏斌受訪表示，中國大陸仍有潛在的政策「彈藥」，恢復經濟。

中新社報導，屈宏斌指出，如推動地方政府債券發行，以支持基礎設施投資強勁反彈；擴大財政赤字GDP占比至3%-4%，或發行特別國債，為企業減稅提供資金；下調存款利率引導銀行降低貸款利率，並推動銀行增加對民營和小微企業貸款等。

值得一提的是，加大政策寬鬆力度，有可能引發對潛在槓桿的擔憂。屈宏斌認為，平衡寬鬆和去槓桿的關鍵在於加大對中小民營企業的扶持。將信貸從槓桿率過高的國有企業重新分配給生產力和效率都更高的民營部門，有助於在減輕債務負擔的同時有效利用信貸資源。

經濟生產要回到正軌，兼顧安全和質量的復工復產是關鍵。屈宏斌表示，目前各行業雖然在緩慢恢復中，但不同行業、不同企業的復工進程也不盡相同，距離全面復工還有待時日。具體來看，工業行業復工相對較快，而中小企業復工尚緩。

談及消費市場的恢復，屈宏斌說，相信疫情影響的結束，第三季度消費者會增加消費以彌補上半年損失的機會。例如汽車行業在2月銷量同比大幅下降近80%，隨著增加指標、給予補貼等鼓勵購買政策推出，汽車消費有望在疫情結束後實現反彈。

新冠疫情在全球蔓延速度和影響程度不一，目前主要經濟體已開始或多或少採取寬鬆政策加以應對。根據匯豐銀行的美國經濟學家預計，在3月議息會議上，美聯儲將再度降息50個基點，並且4月底基準利率繼續降至0.00%-0.25%的水平。但這一切都將根據金融市場、疫情蔓延的具體變化以及財政政策的推出相機而動；匯豐銀行的英國經濟學家預計，繼3月11日英央行意外降息後，3月26日會繼續降息15個基點至0.10%水平，並輔以新一輪的量化寬鬆，但考慮到疫情或將在下半年逐漸得到控制，基準利率或將在2021年中開始回升。