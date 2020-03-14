快訊

涉國家主權！傳海地要求台灣撤換大使 外交部回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

首批馬雲援歐口罩抵比利時 寫上用歌劇曲譜為義國加油

聯合報 / 記者林宸誼/即時報導
物資包裝上，寫著歌劇「公主徹未眠」的一段詠歎調曲譜作為寄語，內容是「消失吧，黑夜！黎明時我們將獲勝！」。圖/澎湃新聞
物資包裝上，寫著歌劇「公主徹未眠」的一段詠歎調曲譜作為寄語，內容是「消失吧，黑夜！黎明時我們將獲勝！」。圖/澎湃新聞

首批馬雲公益基金會、阿里巴巴公益基金會捐贈歐洲的口罩，已運抵比利時列日機場eWTP（世界電子貿易平台）樞紐，這批物資將快速運往義大利紅十字會。

值得注意的是，在該批物資包裝上，寫著歌劇「公主徹未眠」的一段詠歎調曲譜作為寄語，內容是「消失吧，黑夜！黎明時我們將獲勝！」

澎湃新聞報導，這批口罩經多方緊急籌措，兩天內完成了通關等一系列工作，不到72小時就已運達列日機場，負責此次跨境物流的eWTP秘書處代表陳天強在列日機場表示，兩家基金會將追加20萬個口罩，捐贈給比利時。

由比利時政府和阿里巴巴共同打造的列日機場eWTP樞紐，已成為中歐防疫救援和經濟復甦的主通道。

過去兩個月，多個跨境運輸通道受阻，列日樞紐依然高效運轉，數百萬件口罩、防護服等物資透過這裡，運往大陸和歐洲各地，大陸復工以來，每周有超過400萬個中小企業包裹，從這裡送到中歐消費者手裡。

3月11日下午，馬雲公益基金會和阿里巴巴公益基金會，宣布籌集180萬個口罩和10萬個病毒檢測試劑盒，捐贈給義大利、西班牙等疫情嚴重的歐洲國家，後續物資還將透過菜鳥物流送到列日機場，再從這裡中轉到歐洲其他國家。

口罩 義大利 新冠肺炎

延伸閱讀

助美抗疫 馬雲捐贈檢測試劑盒加百萬片口罩

馬雲捐100萬片口罩給日本 遭韓媒批評不恰當

油價暴跌！印度能源大亨安巴尼 亞洲首富寶座被馬雲取代

援助湖北護士邀馬雲吃火鍋 支付寶：安排

相關新聞

首批馬雲援歐口罩抵比利時 寫上用歌劇曲譜為義國加油

首批馬雲公益基金會、阿里巴巴公益基金會捐贈歐洲的口罩，已運抵比利時列日機場eWTP（世界電子貿易平台）樞紐，這批物資將快...

李克強：沒有更大力度的改革開放 外貿外資是穩不住的

大陸國務院總理李克強，13日考察外貿外資協調機制時強調，沒有更大力度的改革開放，外貿外資是穩不住的。

大陸2月汽車銷量下滑80％ 部分BMW經銷商醞釀漲價

大陸多家寶馬（BMW）經銷商表示，受主廠生產節奏調整的影響，部分車型將減少終端優惠，也有個別4S店內銷售人員表示，由於廠...

自稱「國飲」 上海永和豆漿挨罰

上海市市場監管局近日通報12批虛假違法廣告案例，其中永和食品（中國）股份有限公司因發布違法廣告被罰款人民幣30萬元。據了解，永和豆漿因發廣告自稱「國飲」、「國禮」而挨罰。

陸股一周／A股回神 彈至年初高點

新冠肺炎情仍在全球持續擴散，但在中國方面的疫情已明顯受到控制，企業復工率也快速回升至八成以上；從股市表現來看，A股自2月重挫後，目前反彈回至1月中高點、約3,000點水位徘徊，惟港股則受到國際股市連續重挫所牽動，近一周跌幅逾10%，跌破25,000點指數盛衰的分界線後跌勢更劇。

海航與部分債權銀行座談：面臨債務危機 更是信任危機

海航集團11日就債務化解工作與工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行及浦發銀行等6家駐海南的銀行行長和代表舉行...

兩岸人物／敬業董座 靠兩無原則翻身

敬業集團日前收購英國第二大鋼鐵公司，震驚鋼鐵業。敬業集團董座李趕坡，歷經兩次創業、兩次危機，靠著「兩無」原則度過難關。集團積極轉型升級，加速國際化布局。

兩岸人物／斯達創辦人 寫漲停傳奇

在科技股賺錢效應下，A股半導體類股股價不斷創新高。斯達半導上市24天以來，連續出現22支漲停板，股價暴漲逾十倍，成為今年以來最賺錢的新股。斯達半導創辦人沈華回顧公司成立以來取得的成就，歸功於天時、地利、人和。

人民幣官價貶破7 半月新低

人民幣兌美元中間價昨（13）日貶值392個基點報7.0033，創半個月來新低值，本周累計貶值696個基點。人民幣兌美元即期匯率收盤跌至逾兩周新低，全天波幅逾580點。

人行再次降準 降息近了

中國人民銀行昨（13）日宣布，3月16日起實施定向降準，這是人行今年來第二次降準。分析師認為，未來幾個月，大陸政府將公布更多政策，包括降息等措施，以推動民間需求回溫。

人行定向降準 放錢2.4兆

中國人民銀行（大陸央行）昨（13）日宣布，為支持實體經濟發展，降低社會融資實際成本，決定從下周一（16日）實施普惠金融定向降準，對達到考核標準的銀行定向降準0.5至1個百分點。此外，對符合條件的股份制商業銀行，再額外定向降準1個百分點，以上定向降準共釋放長期資金人民幣5,500億元（約新台幣2.47兆元）。

陸公債吸金 另類避風港

隨著全球金融市場流動性緊縮憂慮升高，投資人湧向避險資產，美元再度為王，但更引人注目的是，全球基金經理人紛轉向中國大陸公債避難，外資持有中國大陸公債金額創新高，使新冠肺炎疫情的爆發點，現在反而成為投資人的安全天堂。

熱門新聞

大陸回敬美方 發布「2019年美國侵犯人權報告」

大陸今年第二次降準 這次有點不一樣

大陸航空退票超過1,200億元 攜程傳將休無薪假

大陸央行3月16日起實施定向降準 釋放長期資金2.4兆元

湖北以外規上工業開工率超95% 全面復工仍存5大困難

「中國女婿」拍南京抗疫日常 紀錄片日本暴紅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。