首批馬雲援歐口罩抵比利時 寫上用歌劇曲譜為義國加油

首批馬雲公益基金會、阿里巴巴公益基金會捐贈歐洲的口罩，已運抵比利時列日機場eWTP（世界電子貿易平台）樞紐，這批物資將快速運往義大利紅十字會。

值得注意的是，在該批物資包裝上，寫著歌劇「公主徹未眠」的一段詠歎調曲譜作為寄語，內容是「消失吧，黑夜！黎明時我們將獲勝！」

澎湃新聞報導，這批口罩經多方緊急籌措，兩天內完成了通關等一系列工作，不到72小時就已運達列日機場，負責此次跨境物流的eWTP秘書處代表陳天強在列日機場表示，兩家基金會將追加20萬個口罩，捐贈給比利時。

由比利時政府和阿里巴巴共同打造的列日機場eWTP樞紐，已成為中歐防疫救援和經濟復甦的主通道。

過去兩個月，多個跨境運輸通道受阻，列日樞紐依然高效運轉，數百萬件口罩、防護服等物資透過這裡，運往大陸和歐洲各地，大陸復工以來，每周有超過400萬個中小企業包裹，從這裡送到中歐消費者手裡。

3月11日下午，馬雲公益基金會和阿里巴巴公益基金會，宣布籌集180萬個口罩和10萬個病毒檢測試劑盒，捐贈給義大利、西班牙等疫情嚴重的歐洲國家，後續物資還將透過菜鳥物流送到列日機場，再從這裡中轉到歐洲其他國家。