快訊

涉國家主權！傳海地要求台灣撤換大使 外交部回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

李克強：沒有更大力度的改革開放 外貿外資是穩不住的

聯合報 / 記者林宸誼/即時報導
大陸國務院總理李克強。圖/中國政府網
大陸國務院總理李克強。圖/中國政府網

大陸國務院總理李克強，13日考察外貿外資協調機制時強調，沒有更大力度的改革開放，外貿外資是穩不住的。

中國政府網報導，李克強在考察中，透過視訊察看了西安三星存儲晶片、廣東巴斯夫和舟山石化等項目生產施工現場。

西安三星存儲晶片專案是韓國三星海外歷史上投資規模最大的專案；德國巴斯夫在廣東投資100億美元的專案，是大陸首個外商獨資大型石化一體化專案；而舟山石化專案是大陸第一個由民資控股的石化專案，計畫投資人民幣2000多億元。

李克強指出，受疫情和全球經濟下行壓力加大、保護主義抬頭的雙重影響，穩外貿穩外資當前面臨更大的壓力和挑戰，但越是困難，越要更大力度擴大改革開放。沒有更大力度的改革開放，外貿外資是穩不住的。

他提醒，各地區各部門要以國家和人民利益為上，打破條條框框，超越局部利益，更大力度推動改革開放，加快推進雙邊和多邊自貿協定談判，更大範圍推廣自貿區經驗，抓緊縮減外商投資負面清單，一視同仁對待各類所有制、內外資企業，進一步打造市場化法治化國際化營商環境。

相關部門負責人匯報當前消費市場運行、商貿物流和生活服務業復工復業等情況，李克強表示，面對疫情帶來的嚴重困難，各方面共同努力，既加強應急調度，又發揮市場機制作用，有效保障了湖北乃至全國市場供應特別是防控物資和生活必需品供應，主要商品價格基本穩定，這十分不易，保供為抗擊疫情提供了堅實支撐。

他指出，當前要抓住疫情防控形勢持續往好的方向時機，在精準有效防止疫情反彈的前提下，推動商貿物流領域有序復工復業，更加注重發揮線上經濟、平台經濟等新業態作用，促進線上線下融合，暢通商品流通，活躍消費市場。

疫情 外資 李克強 國務院

延伸閱讀

星巴克斥資1.3億美元 昆山設立美國以外最大烘培工廠

人行宣布16日定向降準 釋放長期資金2.4兆

李克強穩外貿 下六帖猛藥

學者：習近平赴武漢 對防疫有把握但也是賭注

相關新聞

首批馬雲援歐口罩抵比利時 寫上用歌劇曲譜為義國加油

首批馬雲公益基金會、阿里巴巴公益基金會捐贈歐洲的口罩，已運抵比利時列日機場eWTP（世界電子貿易平台）樞紐，這批物資將快...

李克強：沒有更大力度的改革開放 外貿外資是穩不住的

大陸國務院總理李克強，13日考察外貿外資協調機制時強調，沒有更大力度的改革開放，外貿外資是穩不住的。

大陸2月汽車銷量下滑80％ 部分BMW經銷商醞釀漲價

大陸多家寶馬（BMW）經銷商表示，受主廠生產節奏調整的影響，部分車型將減少終端優惠，也有個別4S店內銷售人員表示，由於廠...

自稱「國飲」 上海永和豆漿挨罰

上海市市場監管局近日通報12批虛假違法廣告案例，其中永和食品（中國）股份有限公司因發布違法廣告被罰款人民幣30萬元。據了解，永和豆漿因發廣告自稱「國飲」、「國禮」而挨罰。

陸股一周／A股回神 彈至年初高點

新冠肺炎情仍在全球持續擴散，但在中國方面的疫情已明顯受到控制，企業復工率也快速回升至八成以上；從股市表現來看，A股自2月重挫後，目前反彈回至1月中高點、約3,000點水位徘徊，惟港股則受到國際股市連續重挫所牽動，近一周跌幅逾10%，跌破25,000點指數盛衰的分界線後跌勢更劇。

海航與部分債權銀行座談：面臨債務危機 更是信任危機

海航集團11日就債務化解工作與工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行及浦發銀行等6家駐海南的銀行行長和代表舉行...

兩岸人物／敬業董座 靠兩無原則翻身

敬業集團日前收購英國第二大鋼鐵公司，震驚鋼鐵業。敬業集團董座李趕坡，歷經兩次創業、兩次危機，靠著「兩無」原則度過難關。集團積極轉型升級，加速國際化布局。

兩岸人物／斯達創辦人 寫漲停傳奇

在科技股賺錢效應下，A股半導體類股股價不斷創新高。斯達半導上市24天以來，連續出現22支漲停板，股價暴漲逾十倍，成為今年以來最賺錢的新股。斯達半導創辦人沈華回顧公司成立以來取得的成就，歸功於天時、地利、人和。

人民幣官價貶破7 半月新低

人民幣兌美元中間價昨（13）日貶值392個基點報7.0033，創半個月來新低值，本周累計貶值696個基點。人民幣兌美元即期匯率收盤跌至逾兩周新低，全天波幅逾580點。

人行再次降準 降息近了

中國人民銀行昨（13）日宣布，3月16日起實施定向降準，這是人行今年來第二次降準。分析師認為，未來幾個月，大陸政府將公布更多政策，包括降息等措施，以推動民間需求回溫。

人行定向降準 放錢2.4兆

中國人民銀行（大陸央行）昨（13）日宣布，為支持實體經濟發展，降低社會融資實際成本，決定從下周一（16日）實施普惠金融定向降準，對達到考核標準的銀行定向降準0.5至1個百分點。此外，對符合條件的股份制商業銀行，再額外定向降準1個百分點，以上定向降準共釋放長期資金人民幣5,500億元（約新台幣2.47兆元）。

陸公債吸金 另類避風港

隨著全球金融市場流動性緊縮憂慮升高，投資人湧向避險資產，美元再度為王，但更引人注目的是，全球基金經理人紛轉向中國大陸公債避難，外資持有中國大陸公債金額創新高，使新冠肺炎疫情的爆發點，現在反而成為投資人的安全天堂。

熱門新聞

大陸回敬美方 發布「2019年美國侵犯人權報告」

大陸今年第二次降準 這次有點不一樣

大陸航空退票超過1,200億元 攜程傳將休無薪假

大陸央行3月16日起實施定向降準 釋放長期資金2.4兆元

湖北以外規上工業開工率超95% 全面復工仍存5大困難

「中國女婿」拍南京抗疫日常 紀錄片日本暴紅

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。