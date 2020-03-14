李克強：沒有更大力度的改革開放 外貿外資是穩不住的

大陸國務院總理李克強，13日考察外貿外資協調機制時強調，沒有更大力度的改革開放，外貿外資是穩不住的。

中國政府網報導，李克強在考察中，透過視訊察看了西安三星存儲晶片、廣東巴斯夫和舟山石化等項目生產施工現場。

西安三星存儲晶片專案是韓國三星海外歷史上投資規模最大的專案；德國巴斯夫在廣東投資100億美元的專案，是大陸首個外商獨資大型石化一體化專案；而舟山石化專案是大陸第一個由民資控股的石化專案，計畫投資人民幣2000多億元。

李克強指出，受疫情和全球經濟下行壓力加大、保護主義抬頭的雙重影響，穩外貿穩外資當前面臨更大的壓力和挑戰，但越是困難，越要更大力度擴大改革開放。沒有更大力度的改革開放，外貿外資是穩不住的。

他提醒，各地區各部門要以國家和人民利益為上，打破條條框框，超越局部利益，更大力度推動改革開放，加快推進雙邊和多邊自貿協定談判，更大範圍推廣自貿區經驗，抓緊縮減外商投資負面清單，一視同仁對待各類所有制、內外資企業，進一步打造市場化法治化國際化營商環境。

相關部門負責人匯報當前消費市場運行、商貿物流和生活服務業復工復業等情況，李克強表示，面對疫情帶來的嚴重困難，各方面共同努力，既加強應急調度，又發揮市場機制作用，有效保障了湖北乃至全國市場供應特別是防控物資和生活必需品供應，主要商品價格基本穩定，這十分不易，保供為抗擊疫情提供了堅實支撐。

他指出，當前要抓住疫情防控形勢持續往好的方向時機，在精準有效防止疫情反彈的前提下，推動商貿物流領域有序復工復業，更加注重發揮線上經濟、平台經濟等新業態作用，促進線上線下融合，暢通商品流通，活躍消費市場。