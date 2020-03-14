大陸2月汽車銷量下滑80% 部分BMW經銷商醞釀漲價

大陸多家寶馬（BMW）經銷商表示，受主廠生產節奏調整的影響，部分車型將減少終端優惠，也有個別4S店內銷售人員表示，由於廠家停產、減產，在售車型已開始漲價。

中國汽車協會日前發布數據顯示，今年2月大陸汽車銷售31萬輛，與1月銷售量相比下降83.9%，而去年2月相比下降79.1%。

財經雜誌報導，事情起源於華晨寶馬寫給經銷商的一封信，信中指出受疫情影響，瀋陽工廠已無法按時生產原有的3月和部分4月的配額訂單，希望經銷商們從系統中予以取消。

華晨寶馬回覆表示，目前各車型尚未登記漲價信息，都是採用官方建議的價格，「我們會給予經銷商建議價格，而具體價格則根據經銷商優惠政策而變化，所以最終的銷售價格需要聯繫經銷商。

杭州建飛汽車銷售總經理唐建飛表示，疫情期間，受整體經濟環境影響，汽車銷售價格並沒有上漲，反而部分品牌有所降價，他談到，「受疫情影響，家用車銷量已經大幅減少，但具體數量暫無法估計。」

儘管BMW漲價與否尚不明確，但確實反映了疫情對汽車供應鏈的影響，就大陸汽車行業來看，多家車企宣佈工廠延後開工，不僅包括整車廠商，也包括上下游零部件生產企業乃至汽車經銷商，同時疫情也將影響到第一季4S店到店客流数量。

易觀汽車行業高級分析師宋謹指出，目前從中央到地方已開始探討汽車消費刺激政策，並在部分城市落地執行，從中長期來看，大陸的汽車消費仍有很大空間。

根據中汽協會3月12日發布數據顯示，今年2月，大陸汽車銷售31萬輛，與1月銷售量相比下降83.9%，而去年2月相比下降79.1%。

與此同時，新能源汽車的銷售情況也不理想，中汽協數據指出，新能源汽車今年2月銷量與上月相比下降72.4%，與去年同期相比下降75.2%。

在生產方面，今年2月大陸汽車生產與上月相比下降83.9%，與去年同期相比下降79.8%；新能源汽車生產與上月相比下降76.2%，與去年同期相比下降82.9%。

中汽協分析，受新冠肺炎疫情影響，汽車行業產銷出現大幅下滑，在生產端，企業因復工進度慢、零部件供應等問題導致產出水準低；在消費端，產品消費停滯，市場需求受到抑制。