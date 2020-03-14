自稱「國飲」 上海永和豆漿挨罰

上海市市場監管局近日通報12批虛假違法廣告案例，其中永和食品（中國）股份有限公司因發布違法廣告被罰款人民幣30萬元。據了解，永和豆漿因發廣告自稱「國飲」、「國禮」而挨罰。

永和豆漿相關負責人表示，此事在2019年已處理完畢，公司已做了自查，杜絕相關問題再發生。

綜合澎湃新聞、新京報報導，通報指出，當事人在微信公眾號中發布題為「這杯國飲，果斷讚了！」的廣告宣傳，含有「永和豆漿的產品作為國禮走進各國駐華大使館」的內容。經查實，當事人在非正式場合向個別使館工作人員贈送其產品，贈送行為和產品均未經政府授權，與廣告宣稱嚴重不符。當事人上述廣告混淆概念誤導受眾。

上述行為違反《廣告法》相關規定，市場監管部門作出行政處罰，責令停止發布違法廣告，並處罰款30萬元。

根據公開資料，永和（中國）股份有限公司為永和豆漿品牌運營方，成立於2009年，法定代表人為林建雄。天眼查信息顯示，2019年9月，永和（中國）股份有限公司因發布虛假廣告被行政罰款。

報導指出，永和豆漿相關人員表示，這與此次上海市市場監管局公布的為同一起事件。