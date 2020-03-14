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海航與部分債權銀行座談：面臨債務危機 更是信任危機

聯合報 / 記者林宸誼/即時報導
圖/澎湃新聞
圖/澎湃新聞

海航集團11日就債務化解工作與工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行及浦發銀行等6家駐海南的銀行行長和代表舉行座談會，海航集團表示，正如各債權銀行指出，當前面臨的不僅是債務危機、治理危機，更是信任危機。

澎湃新聞報導，海航集團執行董事長顧剛，通報了近期債務化解工作的相關情況，並代表董事長陳峰和海航上上下下，向自2017年末海航集團遭遇流動性危機以來，給予了海航流動性支持的各債權銀行及各債權人深表感謝，對過去工作中給大家造成的困擾深表歉意。

座談會上，大家圍繞海航集團流動性困難和債務化解進行了充分、坦誠的溝通和交流，雙方分別通報了近期工作、各方關切、存在問題及建議。

顧剛表示，集團已開始安排，將健全完善與債權銀行及債權人溝通協調機制，將安排各級負責人分期分批與各債權銀行及債權人進行座談或拜訪，建立常態化溝通機制，讓債權人更多瞭解現階段的工作，集團一定會高度重視、認真研究、妥善處理在座各位行長提出的要求、表達的關切、給出的專業建議和建設性的意見。

當下，海航集團既需要借助第三方力量，解決企業當前面臨問題，更需要進行刀刃向內的自我革新，回歸現代企業法人治理、公開透明規範經營，才能徹底化解企業當前風險。

應海航申請，海南省政府帶頭會同相關部門共同成立「海南省海航集團聯合工作組」，全面協助、全力推進海航集團風險處置工作，目前工作組也正協助海航集團展開工作，海航集團上下也開始更加主動積極的行動起來。

債務危機 中國銀行

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