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湖北以外規上工業開工率超95% 全面復工仍存5大困難

聯合報 / 記者林宸誼/即時報導
在貴州錦屏經濟開發區亞獅龍體育文化產業公司羽毛球生產基地，工人正在製作羽毛球，復工促增收。（新華社）
在貴州錦屏經濟開發區亞獅龍體育文化產業公司羽毛球生產基地，工人正在製作羽毛球，復工促增收。（新華社）

大陸工信部副部長辛國斌昨（13）日表示，目前全大陸除湖北外的規上工業企業平均開工率超過95%，但全面復工復產仍存在許多困難，包括人員流動存在「痛點」等共五大困難點。

21世紀經濟報導，辛國斌昨天在國務院聯防聯控機制舉辦的新聞發布會上指出，全大陸除湖北外的規上工業企業平均開工率超過95%，企業人員平均復職率約為80%，中小企業開工率已達到60%左右。

但他表示，對於復工復產還面臨著五個困難點，首先是人員流動存在「痛點」，由於各地疫情不同、防控等級不同，企業反映用工短缺依然存在，一些關鍵職位員工受困於疫情嚴重地區出不來。

其次是物流運輸存在「堵點」，尤其最後一公里沒有完全解決，疫情嚴重地區物流運輸仍受到限制，導致一些重要產業鏈企業復工困難。

第三是中小企業現金流存在「中斷點」，政府公布的各項扶持政策，緩解了中小企業的資金壓力，但仍有企業反映，這些政策「看得見、摸不著」。

第四是原材料供應還存在「卡點」，隨著生產的現代化與管理的現代化，許多企業為了降低成本，原材料庫存很少，導致疫情爆發以後，出現了原材料的短缺。

最後是防疫物資不足的「難點」，儘管防疫物資產能產量有提升，但是面對復工復產帶來的巨量需求，供給依然有不小的缺口，例如企業復工復產面臨的口罩問題、消毒殺菌用品的問題等。

辛國斌表示，下一步，工信部將與相關部門溝通協調，推動解決這些困難和具體問題，準備重點做好推動重點產業鏈有序復工、下大力氣紓解中小微企業生產經營困難、切實增強產業鏈協同復工復產的動能。

工信部已組織行業協會和專家，瞭解多條產業鏈上50多家龍頭企業，和7000多家核心配套中小企業，協調推進產業鏈上的大中小企業協同復工復產。

此外，還要增強外貿企業抗風險能力，透過汽車、醫藥、電子等重點產業鏈的固鏈強鏈，提升全球產業鏈供應鏈的穩定性。

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