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星巴克斥資1.3億美元 昆山設立美國以外最大烘培工廠

聯合報 / 記者林則宏/即時報導
圖為星巴克昆山亭林園店，融合了蘇州建築風格。（取自微信公眾號《昆山發布》）
圖為星巴克昆山亭林園店，融合了蘇州建築風格。（取自微信公眾號《昆山發布》）

在新冠肺炎疫情尚未結束之際，星巴克中國13日與昆山簽約成立「咖啡創新產業園」。該產業園功能將涵蓋咖啡豆進出口、烘焙、包裝、儲存、物流配送、分銷以及咖啡烘焙培訓。產業園核心主體、首期投資1.3億美元的咖啡烘焙工廠將於今年內開工建設，預計2022年夏季投產，屆時將成為星巴克在美國本土以外產能最大的烘焙工廠。

新冠肺炎重創中國經濟，星巴克於此時宣布這項投資計畫，被大陸視為是「雪中送炭」之舉，大陸國務院總理李克強特別為此發來賀信。李克強表示，多年來，星巴克積極參與中國改革開放進程，作出了貢獻，分享了機遇，實現了互利共贏。

李克強強調，「中國政府深化改革開放的承諾堅定不移，對外開放的大門會越開越大。中國一般製造業已經全面放開，服務業也在加快開放。中國將進一步放寬市場准入，為各類所有制、內外資企業打造一視同仁、不斷優化的營商環境。」

李克強並說，中國市場潛力巨大，經濟長期向好的基本面沒有改變，將繼續成為外商投資的熱土。歡迎世界各國企業進一步擴大對華合作，更好實現共同發展。

而在大陸國務院13日下午舉行的疫情防控新聞發布會上，商務部外資司長宗長青也特別提及星巴克在昆山的這項投資計畫。

簽約儀式後，蘇州市長李亞平在會見星巴克中國董事長王靜瑛一行時表示，在疫情向好形勢持續拓展的關鍵時刻，星巴克中國「咖啡創新產業園」項目落戶昆山，「非常振奮人心、提振信心」。希望昆山全力配合支持星巴克項目建設，希望星巴克加快項目建設進度，擴大合作成果。

星巴克目前在中國大陸180個城市設有4,300多家門店，員工總數超過5.8萬人。

昆山市政府的微信公眾號「昆山發布」稱，星巴克昆山「咖啡創新產業園」項目，是星巴克在美國本土以外布局的最大一筆生產性戰略投資，將在昆山開發區打造業內首家全產業鏈的咖啡創新產業基地。

星巴克昆山「咖啡創新產業園」未來將為星巴克中國門店供應新鮮烘焙的高品質咖啡，並將打造成為星巴克全球首個通過最新國際LEED鉑金級認證，以及符合中國三星級綠色建築認證標準的範例，產業園還同步配套規劃建設生豆存貯倉庫和高度自動化智、能化的物流配送中心。

星巴克中國13日與昆山簽約，星巴克將在昆山成立「咖啡創新產業園」。（取自微信公眾號《昆山發布》）
星巴克中國13日與昆山簽約，星巴克將在昆山成立「咖啡創新產業園」。（取自微信公眾號《昆山發布》）

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