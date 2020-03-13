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上海宣布 生產型台資企業復工率已達92%

聯合報 / 記者林則宏/即時報導
上海市台辦積極協助台資企業復工復業，並於12日為台資企業舉辦一場「上海抗疫惠企28條」政策解讀會。（取自上海市台胞服務中心微信公眾號）
上海市台辦積極協助台資企業復工復業，並於12日為台資企業舉辦一場「上海抗疫惠企28條」政策解讀會。（取自上海市台胞服務中心微信公眾號）

根據「上海市台胞服務中心」13日發布的訊息，在上海市台辦積極協助下，截至3月10日，上海市生產型台資企業復工率已達92%。上海市台辦還於12日舉行「上海抗疫惠企28條」政策解讀會，邀請上海市發展和改革委員會綜合處副處長劉剛，為台商解讀「上海抗疫惠企28條」政策。

上海市台胞服務中心稱，台資企業斯米克集團東冠公司自疫情發生以來，其所生產的「祛菌紙」就收到大量訂單，但卻面臨防疫物資短缺、物流運輸不暢、員工返程返崗等問題。在上海市區兩級台辦協助下，東冠公司總經理何誌明表示，目前公司產能已恢復到正常時期的87%左右的水準。

近期，上海市區兩級台辦、台協更先後走訪近百家台資企業，並與台企代表交流座談，說明上海目前推出的各項「惠企政策」，並了解企業當前面臨的困難。

上海市台胞服務中心表示，上海市閔行區委副書記、組織部部長王觀寶近日也專程前往赴虹橋鎮考察台資企業疫情防控工作及復工復產情況。王觀寶一行還走訪了康師傅控股有限公司、上海旺旺食品集團有限公司和上海黃色小鴨貿易有限公司。

上海市台胞服務中心指出，目前台企復工復產依然存在融資困難、防疫物資不足、物流不暢等困難。上海市區兩級台辦將同有關部門繼續積極協調，協助台企紓困解難。

上海市台辦稱，市區兩級台辦還將用好長三角一體化聯動機制，支持台資做好防疫物資配送工作，協助解決長三角區域內企業上下游運輸問題。同時深化與上海銀行、上海中小微企業政策性融資擔保基金合作內容，積極為台資中小微企業貸款開闢快速通道。

上海 疫情

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