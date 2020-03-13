快訊

全球疫情升溫，「東京奧運」續辦與否的9個Q&A

走出30年來最大跌勢！美股期指盤前大漲逾千點 觸動熔斷機制

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸證監會：4月1日取消證券公司外資股比限制

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
證監會表示，下一步將繼續堅定落實對外開放的總體部署。中新社資料照片
證監會表示，下一步將繼續堅定落實對外開放的總體部署。中新社資料照片

大陸證監會今（13）日宣布，為落實中美第一階段經貿協議要求，自4月1日起取消證券公司外資股比限制。

證監會官網披露，符合條件的境外投資者，可根據法律法規、證監會有關規定和相關服務指南的要求，依法提交設立證券公司或變更公司實際控制人的申請。

大陸證監會發言人高莉去年10月11日曾表示，將於今年12月1日取消證券公司外資股比限制。如今在中美達成第一階段經貿協議後，等於是提前開放。

去年7月，大陸國務院金融穩定發展委員會辦公室公布11條金融業對外開放措施，明確將原定於2021年取消證券公司、基金管理公司和期貨公司外資股比限制的時點，提前到2020年。

證監會表示，下一步將繼續堅定落實對外開放的總體部署，積極推進資本市場對外開放進程，扎實做好每一項對外開放的具體工作，繼續依法、合規、高效地做好合資或外商獨資證券公司設立或變更實際控制人審核工作。

外資

延伸閱讀

行情波動期貨多空策略好發揮 永豐期貨成績靚

新三板精選層轉上市 鬆綁

Fed緊急降息2碼後...美股盤中暴跌600點

美股重挫台股爆跌 男子玩期貨虧本告金管會求國賠敗訴

相關新聞

陸證監會：4月1日取消證券公司外資股比限制

大陸證監會今（13）日宣布，為落實中美第一階段經貿協議要求，自4月1日起取消證券公司外資股比限制。

大陸航空退票超過1,200億元 攜程傳將休無薪假

新冠肺炎疫情重創航空和旅遊業者。據中國航空運輸協會統計，截至3月2日，大陸全國共辦理退票2,454.5萬張，票面總金額人...

大陸今年第二次降準 這次有點不一樣

中國人民銀行今（13）日宣布於16日定向降準，釋放長期資金人民幣5,500億元，這是人行今年以來第二次宣布降準，市場認為...

人行宣布16日定向降準 釋放長期資金2.4兆

為支持實體經濟發展，降低社會融資實際成本，中國人民銀行今（13）日宣布，將於16日實施普惠金融定向降準，對達到考核標準的...

大陸宣布降準 下周一釋放逾2.4兆元資金

中國人民銀行13日傍晚宣布，為支持實體經濟發展，降低社會融資實際成本，決定於3月16日實施普惠金融定向降準，對達到考核標...

大陸央行3月16日起實施定向降準 釋放長期資金2.4兆元

中國人民銀行（大陸央行）傍晚宣布，為支持實體經濟發展，降低社會融資實際成本，決定3月16日實施普惠金融定向降準，對達到考...

疫襲 香港旅遊業1700領隊瀕失業

新冠肺炎疫情成為壓垮旅遊業最後一根稻草。香港從一月下旬以來至今取消超過4,200個旅行團，大公報報導，香港1700名帶團...

星巴克咖啡創新產業園花落昆山 建年產6萬噸咖啡烘焙廠

星巴克投資人民幣9億（約新台幣40億元）在大陸昆山新建「咖啡創新產業園」，這是星巴克在美國以外最大的投資，也是在亞太市場...

全開了！蘋果在大陸42家零售店 全部恢復營業

蘋果在中國大陸的42家零售店13日起全部恢復營業，蘋果中國從2月1日起臨時關閉大陸所有Apple Store，分析師表示...

疫情趨緩 陸國台辦：各地台辦協助台企有序復工

大陸新冠肺炎疫情趨緩，各省陸續復工，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今日表示，在國台辦指導下，各地台辦積極協助台企做好疫情防控的同...

陸國台辦：各地積極協助台資企業有序復工複產

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今日表示，各地台辦採取一系列舉措，積極協助台資企業在做好疫情防控的同時有序復工復產。

陸23部委推促消費19條 建市內免稅店、口岸免稅店

大陸國家發展改革委、中宣部、財政部、商務部等23個部門今日聯手救市，祭出19條促消費扶持政策，提出擴大口岸免稅、建設一批...

熱門新聞

大陸回敬美方 發布「2019年美國侵犯人權報告」

上海：有過這8個國家旅行或居住史 一律隔離14天

用殲20技術 中國航空院造全自動口罩機

香港「許留山」欠租 關店再遭債主清算

高價賣爛菜惹民怨 孝感應城一小區聚集抗議

全開了！蘋果在大陸42家零售店 全部恢復營業

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。