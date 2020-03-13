陸證監會：4月1日取消證券公司外資股比限制

大陸證監會今（13）日宣布，為落實中美第一階段經貿協議要求，自4月1日起取消證券公司外資股比限制。

證監會官網披露，符合條件的境外投資者，可根據法律法規、證監會有關規定和相關服務指南的要求，依法提交設立證券公司或變更公司實際控制人的申請。

大陸證監會發言人高莉去年10月11日曾表示，將於今年12月1日取消證券公司外資股比限制。如今在中美達成第一階段經貿協議後，等於是提前開放。

去年7月，大陸國務院金融穩定發展委員會辦公室公布11條金融業對外開放措施，明確將原定於2021年取消證券公司、基金管理公司和期貨公司外資股比限制的時點，提前到2020年。

證監會表示，下一步將繼續堅定落實對外開放的總體部署，積極推進資本市場對外開放進程，扎實做好每一項對外開放的具體工作，繼續依法、合規、高效地做好合資或外商獨資證券公司設立或變更實際控制人審核工作。