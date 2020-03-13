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大陸航空退票超過1,200億元 攜程傳將休無薪假

聯合報 / 記者林則宏/即時報導
新冠肺炎疫情重創大陸航空和旅遊業者，圖為大陸知名旅行業者攜程上海一處線下門店，13日依然大門深鎖。特派記者林則宏／攝影
新冠肺炎疫情重創大陸航空和旅遊業者，圖為大陸知名旅行業者攜程上海一處線下門店，13日依然大門深鎖。特派記者林則宏／攝影

新冠肺炎疫情重創航空和旅遊業者。據中國航空運輸協會統計，截至3月2日，大陸全國共辦理退票2,454.5萬張，票面總金額人民幣271億元（約新台幣1,220億元），當中不少退款都是由旅行業者先行代墊，知名線上旅業者「攜程」更傳出將休無薪假的消息。

為控制新冠肺炎疫情，大陸民航局早前已宣布，於1月24日前購買民航機票的旅客自願退票者，航空公司及機票銷售代理機構應免費辦理退票，不得收取任何費用。

隨後大陸民航局又進一步擴大免費退票期限，宣布1月28日前購買機票的，起飛前都可以申請免費退票。而隨著疫情持續擴大，大陸民航機票自1月底起退票量就激增。

此外，大陸文化和旅遊部也於1月24日下發緊急通知，要求各地暫停旅行業經營活動。隨後又於1月26日進一步要求，全國旅行社及線上旅遊企業暫停經營團隊旅遊及「機票+酒店」旅遊產品。

大陸《財新網》報導，隨著退票暴增，目前許多消費者都遇到退票不退費、退款難到帳以及聯繫不到客服等問題。而遭投訴的對象主要為OTA平台（Online Travel Agency，線上旅遊業者），其次是航空公司。

報導稱，攜程、飛豬、去哪兒等大陸知名的線上旅遊平台業者也難掩委屈，紛紛表示為了疫情退票已墊付票款超過人民幣10億元（約新台幣45億元）。

攜程CEO孫潔就指出，疫情爆發後攜程客服電話量就增長1、20倍，攜程第一時間退款，墊資超 人民幣「10億元」量級。攜程董事局主席梁建章則表示，這是攜程成立以來，「虧得最多的一年，或者至少一個季度」。

由於旅遊業復業仍遙遙無期，因此目前也傳出攜程已通知員工，將安排員工「上三休二」輪休上班，並將與員工簽訂「待崗工作協議」。

網上流傳攜程發給員工的「待崗工作安排徵詢意見書」顯示，安排工作的時間按原工資標準計薪，未安排工作的時間不計薪；待疫情好轉，恢復原工時制度及工資標準。

根據網易新聞，針對無薪假傳聞，攜程回應稱，本次疫情對攜程各業務和部門的危害不一，人力資源管理現行政策也將動態性依據具體業務狀況來制定，網傳的消息不代表攜程全體人員人力資源管理現行政策。

攜程表示，針對業務量少的部門，全體人員全天工時制度已毫無道理，現階段正與職工根據商議的方法徵求建議，但並非強制執行。未來隨著業務修復，這些部門也會立即調節排班表，慢慢回覆到正常情況。

大陸知名線上旅遊業者攜程傳出將與員工協商安排無薪假。（取自《新浪財經》）
大陸知名線上旅遊業者攜程傳出將與員工協商安排無薪假。（取自《新浪財經》）

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