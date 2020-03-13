大陸今年第二次降準 這次有點不一樣

中國人民銀行今（13）日宣布於16日定向降準，釋放長期資金人民幣5,500億元，這是人行今年以來第二次宣布降準，市場認為，有望對股市和房市形成利多。

大陸今年首次降準是在1月1日，當天人行宣布於決定於1月6日下調金融機構存款準備金率0.5個百分點，當時是全面降準。

跟今年初的首次降準相比，這次降準是普惠金融定向降準，股份制銀行還獲得額外定向降準。股份制銀行包括招商銀行、浦發銀行、中信銀行、光大銀行、華夏銀行、民生銀行、廣發銀行等。

中新網引述國家金融與發展實驗室特聘研究員董希淼表示，這類定向降準本身就是為了鼓勵銀行加大普惠金融服務，降低標準也可以讓銀行加大對中小微企業的服務，為他們提供更多低成本的資金。

中國民生銀行首席研究員溫彬表示，股份制銀行差異化服務特色比較鮮明，不少銀行長期深耕細作民營、小微客戶，在服務特色產業、地區企業、小微企業、個體工商戶等領域發揮不可替代的作用，在大型銀行之外，股份制銀行是普惠金融服務的主力軍，額外降準有助於加大對小微企業、個體工商戶的貸款支持。

溫彬認為，普惠金融定向降準有助於達成精準紓困。隨著普惠金融定向降準政策實施，將釋放資金專門服務小微企業、個體工商戶等薄弱領域，幫助企業復工復產，提升金融紓困的精準度。同時，資金面的寬鬆還有助於降低銀行資金成本，預計3月20日LPR（貸款市場報價利率）將進一步下降，從而帶動企業融資成本下行。

從過去經驗來看，降準往往會對股市、房市形成利多。隨著市場流動性增強，有利於提振市場信心。

中原地產首席分析師張大偉表示，降準並不是為了房地產，但是降準有利於房地產市場的降幅放緩，也有助於穩定市場信心。他認為，降準後，經濟活力會在一定程度上升溫，對於人口密集、已經進入調整期的一二線城市來說，資金會有所好轉。但對於人口平穩或者外遷區域來說，房地產市場很難走出低迷。