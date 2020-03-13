人行宣布16日定向降準 釋放長期資金2.4兆

為支持實體經濟發展，降低社會融資實際成本，中國人民銀行今（13）日宣布，將於16日實施普惠金融定向降準，對達到考核標準的銀行定向降準0.5至1個百分點。

此外，人行表示，對符合條件的股份制商業銀行再額外定向降準1個百分點，支持發放普惠金融領域貸款。以上定向降準共釋放長期資金人民幣5,500億元（約新台幣2.47兆元）。

對於如何支持實體經濟發展，人行有關負責人表示，這次定向降準釋放長期資金，有效增加銀行支持實體經濟的穩定資金來源，每年還可直接降低相關銀行付息成本約人民幣85億元，透過銀行傳導有利於促進降低小微、民營企業貸款實際利率，直接支持實體經濟。

大陸國務院總理李克強本周三首次專門提出額外加大對股份制銀行的降準力道。人行昨進一步解釋，以股份制商業銀行為代表的中型銀行，是大陸銀行體系的重要組成。考慮去年人行已對符合條件的農商行和城商行實施過定向降準，這次普惠金融定向降準中的所有大型商業銀行，都將得到1.5個百分點的準備金率優惠。

人行指出，為發揮定向降準的正向激勵作用，並支持股份制銀行發放普惠金融領域貸款，同時優化「三檔兩優」存款準備金率框架，這次對得到0.5個百分點準備金率優惠的股份制商業銀行，再額外定向降準1個百分點，同時要求將降準資金用於發放普惠金融領域貸款，並且貸款利率明顯下降，從而加大對小微、民營企業等普惠金融領域的信貸支持力道。

人行還表示，近期完成2019年度普惠金融定向降準年度考核，一些達標銀行由原來沒有準備金率優惠，變為得到0.5個百分點準備金率優惠，另一些銀行由原來得到0.5個百分點優惠，變為得到1.5個百分點優惠，總體來看，對這些達標銀行定向降準了0.5至1個百分點。

人行強調，實施穩健的貨幣政策要更加靈活適度，把支持實體經濟恢復發展放到更加突出的位置，不搞大水漫灌，兼顧內外平衡，保持流動性合理充裕，貨幣信貸、社會融資規模增長同經濟發展相適應，為高品質發展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境。