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大陸宣布降準 下周一釋放逾2.4兆元資金
中國人民銀行13日傍晚宣布，為支持實體經濟發展，降低社會融資實際成本，決定於3月16日實施普惠金融定向降準，對達到考核標準的銀行定向降準0.5至1個百分點。
在此之外，對符合條件的股份制商業銀行再額外定向降準1個百分點，支持發放普惠金融領域貸款。以上定向降準共釋放長期資金人民幣5,500億元（約新台幣2兆4,750億元）。
中國人民銀行發布的新聞稿稱，中國人民銀行實施穩健的貨幣政策，更加靈活適度，把支持實體經濟恢復發展放到更加突出的位置，不搞大水漫灌，兼顧內外平衡，保持流動性合理充裕，貨幣信貸、社會融資規模增長同經濟發展相適應，為高質量發展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境。
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