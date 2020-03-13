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疫情影響 大陸1、2月外貿出口總額下降9.6%

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
大陸商務部。圖/取自新華社
大陸商務部。圖/取自新華社

新冠肺炎疫情影響，大陸今年初對外貿易額下降。大陸商務部外貿司司長李興乾表示，今年一至二月，大陸外貿進出口總額4.12萬億人民幣，下降了9.6%。其中2月份的出口呈現了兩位數的降幅。

陸媒新京報報導，李興乾在大陸國務院聯防聯控的記者發布會上做以上表示。

他並說，受疫情疊加春節因素的影響，今年大陸外貿生產企業復工晚於往年，加上物流運輸不暢，人員國際往來受阻，導致訂單的履約率下降，進出口受到一定的影響。

疫情 新冠肺炎 人民幣

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