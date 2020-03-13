疫情影響 大陸1、2月外貿出口總額下降9.6%
受新冠肺炎疫情影響，大陸今年初對外貿易額下降。大陸商務部外貿司司長李興乾表示，今年一至二月，大陸外貿進出口總額4.12萬億人民幣，下降了9.6%。其中2月份的出口呈現了兩位數的降幅。
陸媒新京報報導，李興乾在大陸國務院聯防聯控的記者發布會上做以上表示。
他並說，受疫情疊加春節因素的影響，今年大陸外貿生產企業復工晚於往年，加上物流運輸不暢，人員國際往來受阻，導致訂單的履約率下降，進出口受到一定的影響。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言