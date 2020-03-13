疫情影響 大陸1、2月外貿出口總額下降9.6%

受新冠肺炎疫情影響，大陸今年初對外貿易額下降。大陸商務部外貿司司長李興乾表示，今年一至二月，大陸外貿進出口總額4.12萬億人民幣，下降了9.6%。其中2月份的出口呈現了兩位數的降幅。

陸媒新京報報導，李興乾在大陸國務院聯防聯控的記者發布會上做以上表示。

他並說，受疫情疊加春節因素的影響，今年大陸外貿生產企業復工晚於往年，加上物流運輸不暢，人員國際往來受阻，導致訂單的履約率下降，進出口受到一定的影響。