促經濟發展 湖北頒布30條措施
湖北11日實施分區復工後，昨日湖北政府頒布促進經濟發展30條措施，主要推展援企、穩崗、擴就業。措施指出，要千方百計促進穩崗就業，不得限制健康者返崗出行，幫助有序返崗。
30條措施共分為八大項，包含加大財政金融支持力度、切實為市場主體降本減負、千訪百計促進穩崗就業、加快暢通經濟循環、精準擴大有效投資、抓好春耕和農業生產、保障和改善民生，與優化營商環境。
新冠肺炎疫情造成人員復工延期，連帶衝擊產業鏈。30條措施在信貸、融資、減稅、補貼、振興消費、穩定外貿、招商引資、保障農業生產、優化審批服務等方面作出原則性的政策方向。
這則通知要求，各地可以結合實際頒布具體實施方法。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言