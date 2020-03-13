快訊

17年往事歷歷在目…SARS帶給台灣的120天夢魘

拖了一年終於甩了腥夫 林采緹簽字離婚胡睿兒

促經濟發展 湖北頒布30條措施

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
中共中央總書記習近平日前考察武漢。圖/取自新華社
中共中央總書記習近平日前考察武漢。圖/取自新華社

湖北11日實施分區復工後，昨日湖北政府頒布促進經濟發展30條措施，主要推展援企、穩崗、擴就業。措施指出，要千方百計促進穩崗就業，不得限制健康者返崗出行，幫助有序返崗。

30條措施共分為八大項，包含加大財政金融支持力度、切實為市場主體降本減負、千訪百計促進穩崗就業、加快暢通經濟循環、精準擴大有效投資、抓好春耕和農業生產、保障和改善民生，與優化營商環境。

新冠肺炎疫情造成人員復工延期，連帶衝擊產業鏈。30條措施在信貸、融資、減稅、補貼、振興消費、穩定外貿、招商引資、保障農業生產、優化審批服務等方面作出原則性的政策方向。

這則通知要求，各地可以結合實際頒布具體實施方法。

新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

南科員工染肺炎仍上班？保險員發假訊息被送辦

疫情高峰過去？上海景點半開放 南京書記上館子

又見病毒傷睪丸刊文 登上湖北政府官網「被消失」

美股崩 陸股震 A股拚吸金

相關新聞

星巴克咖啡創新產業園花落昆山 建年產6萬噸咖啡烘焙廠

星巴克投資人民幣9億（約新台幣40億元）在大陸昆山新建「咖啡創新產業園」，這是星巴克在美國以外最大的投資，也是在亞太市場...

全開了！蘋果在大陸42家零售店 全部恢復營業

蘋果在中國大陸的42家零售店13日起全部恢復營業，蘋果中國從2月1日起臨時關閉大陸所有Apple Store，分析師表示...

陸國台辦：各地積極協助台資企業有序復工複產

大陸國台辦發言人朱鳳蓮今日表示，各地台辦採取一系列舉措，積極協助台資企業在做好疫情防控的同時有序復工復產。

疫情趨緩 陸國台辦：各地台辦協助台企有序復工

大陸新冠肺炎疫情趨緩，各省陸續復工，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今日表示，在國台辦指導下，各地台辦積極協助台企做好疫情防控的同...

陸23部委推促消費19條 建市內免稅店、口岸免稅店

大陸國家發展改革委、中宣部、財政部、商務部等23個部門今日聯手救市，祭出19條促消費扶持政策，提出擴大口岸免稅、建設一批...

15省建築業復工逾5成 南方居多

中國住房和城鄉建設部副部長倪虹日前在北京表示，建築行業復工率超過50%的約有15個省份。因為北方天氣還比較冷，復工率相對低一些，南方復工率較高。

廣東郵政快遞44萬人 復工達99%

廣東省郵政管理局12日表示，截至10日，該省郵政快遞業復工人員超過了44萬人，復工率達99.1%，日均快遞業務量達到4500萬件左右，同比增速最高達到29%，日處理快件量7000萬件，行業產能全面恢復。

海南旅遊業重創 另闢蹊徑自救

在疫情的持續影響之下，中國旅遊業仍基本停擺，作為國內熱門旅遊目的地的海南，亦受到嚴重影響。從旅行社到景區，再到作為個體的導遊，旅遊收入銳減，紛紛另闢蹊徑生產自救。

疫情緩解 陸各地台辦助台企復工

隨著新冠肺炎疫情逐步緩解，大陸國務院台辦及大陸各地台辦近日已開始解決台資企業面臨的實際困難，協助企業恢復運行。

山西去年出口煤炭7.1萬噸 增長698.7%

山西省統計局、國家統計局山西調查總隊聯合發佈《山西省2019年國民經濟和社會發展統計公報》。公報中提到，山西2019年出口煤炭（煤及褐煤）7.1萬噸，增長698.7%；出口焦炭（焦炭及半焦炭）18萬噸，增長79.8%。

濟南泉貿通供應鏈金融平台 上線

山東省濟南市政府新聞辦公室日前舉新聞發佈會，中國（山東）自由貿易試驗區濟南片區推出穩外貿政策，正式上線「泉貿通」供應鏈金融平台，每年通過銀行將投放150億元貸款支持解決外貿企業融資難、融資貴問題。

上海5G產業生態園 金橋開園

作為上海首個5G全覆蓋、提供完整5G產研條件的創新園，金橋5G產業生態園12日開園。在當日舉行的開園儀式上，有42家企業、重點項目入駐和簽約，總投資額達130億元人民幣。

熱門新聞

不用拿下就可吃飯！陸發明「防護鼻罩」 網酸爆：脫褲子放屁

影／大陸用航空數位技術製全自動口罩機 1分鐘產100個

上海：有過這8個國家旅行或居住史 一律隔離14天

大陸復工後 這道外賣最受上班族青睞

用殲20技術 中國航空院造全自動口罩機

香港「許留山」欠租 關店再遭債主清算

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。