星巴克咖啡創新產業園花落昆山 建年產6萬噸咖啡烘焙廠

星巴克投資人民幣9億（約新台幣40億元）在大陸昆山新建「咖啡創新產業園」，這是星巴克在美國以外最大的投資，也是在亞太市場的首次生產性戰略投資。星巴克計畫在中國打造一座集咖啡烘焙、智慧化倉儲物流於一體的咖啡創新產業園，今年下半年開工，計畫2022年夏季落成、投產。

星巴克中國咖啡創新產業園今（13）日在江蘇昆山舉行項目簽約。其中，星巴克全資投建的烘焙工廠，預計2022年投產後，年產能超過6萬噸，將成為星巴克在美國以外產能最大的烘焙工廠，投產為星巴克中國零售門店。

星巴克中國咖啡創新產業園，將坐落於長三角經濟圈內的國家級開發區——毗鄰上海的昆山經濟技術開發區內，規劃占地面積約8萬平方公尺。

星巴克還將在咖啡創新產業園建設一個生豆存貯倉庫和一個高度自動化與智慧化的物流配送中心，使其成為星巴克在中國的配送網路核心。

36氪報導，星巴克此舉旨在打造全產業鏈的咖啡創新產業基地，功能涵蓋咖啡豆進出口、烘焙、包裝、儲存、物流配送、分銷以及咖啡烘焙相關培訓。

目前，星巴克在全球現共有6家咖啡烘焙工廠，其中5家位於美國，1家位於荷蘭。隨著這一新烘焙工廠的投產，中國將成為星巴克全球烘焙網路的重要節點。

星巴克咖啡總裁兼CEO凱文·詹森（Kevin Johnson）表示：對中國市場長期發展的決心。

星巴克全球執行副總裁、星巴克中國董事長兼CEO王靜瑛指出，儘管當前的疫情面臨暫時的困難和挑戰，但星巴克在中國市場甚至比以往任何時候都更加堅定。

大陸國務院總理李克強發出致賀信，他表示，星巴克咖啡創新產業園作為生產性戰略投資項目，對標國際最新標準、實現綠色生產，有利於創新現代化產業鏈和供應鏈。