泉州酒店坍塌調查組：將查清酒店為何為醫學隔離點
福建泉州欣佳酒店上周六無預警倒塌，昨日搜救工作結束後，大陸官方啟動調查。據官方調查組今日表示，欣佳酒店存在非法建設、違規改造等嚴重問題，對於違法違建的欣佳酒店被選為醫學觀察點也會做進一步調查、追究。
今日大陸國務院福建省泉州市欣佳酒店「三．七」坍塌事故調查組第一次全體會議召開，國務院安委會辦公室副主任、事故調查組組長付建華主持。
會議指出，事故發生在全國上下全力抗擊疫情和複產復工的關鍵時期，事發酒店還是地方政府指定的醫學隔離觀察點，性質嚴重、影響惡劣。
據初步調查，該專案未履行基本建設程式，無規劃和施工許可，存在非法建設、違規改造等嚴重問題，特別是房屋業主發現房屋基礎沉降和承重柱變形等重大事故前兆，仍然心存僥倖、繼續違規冒險經營。地方相關職能部門監管不到位、「打非治違」流於形式，導致安全關卡層層失效，最終釀成慘烈事故。
會議要求全面查清事故原因。重點查清非法建設和違規改造問題，查清欣佳酒店違規經營和為何被選定醫學隔離觀察點問題，查清有關部門的失職、瀆職問題。
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