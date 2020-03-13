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全開了！蘋果在大陸42家零售店 全部恢復營業
蘋果在中國大陸的42家零售店13日起全部恢復營業，蘋果中國從2月1日起臨時關閉大陸所有Apple Store，分析師表示，關店恐影響100萬支iPhone的銷售，隨著大陸疫情好轉，Apple Store今日終於全面開門營業。
澎湃新聞報導，蘋果中國Apple Store從2月1日起至2月9日全關，10日起蘋果客服中心先恢復運轉，2月14日北京5家Apple Store 率先恢復營業，各地零售店則陸續恢復，3月13日，隨著天津三家蘋果Apple Store 零售店恢復營業，至此蘋果在中國大陸的42家零售店全部恢復營業。
不過，目前所有蘋果零售店的營業時間縮短，且消費者進入零售店之前，蘋果要求消費者佩戴口罩並配合接受體溫檢測。
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