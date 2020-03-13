疫情趨緩 陸國台辦：各地台辦協助台企有序復工

大陸新冠肺炎疫情趨緩，各省陸續復工，大陸國台辦發言人朱鳳蓮今日表示，在國台辦指導下，各地台辦積極協助台企做好疫情防控的同時有序復工、復產。截至10日止，大陸台資集聚地規模以上工業復工率達90%，福建等規模以上工業台企全復工。

據陸官媒央視新聞報導，朱鳳連指出，對台工作系統和有關部門、地方深入貫徹落實中共中央總書記習近平在統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作部署會議上的重要講話精神。在國務院台辦指導下，各地台辦採取一系列切實舉措，積極協助台資企業在做好疫情防控的同時有序復工。

朱鳳蓮舉例介紹，江蘇省台幫助台企復工複產的10項支持措施，解決防疫物資、供應鏈和物流、用工困難、加大金融支持力度。

福建省台港澳辦聯合有關金融機構，首批設立20億元人民幣（約新台幣40億元）福建省重點台企應急資金專項貸款額度。上海、浙江、安徽、山東、廣東、重慶、四川、天津、遼寧、江西及深圳等多地台辦積極開展各類幫扶工作，協調解決台企在復工復產過程中遇到的困難，確保台企同等享受中央和地方因應疫情頒布的各項紓困政策措施。

據不完全統計，截至3月10日，大陸台資集聚地區規模以上工業台企復工率逾90％，福建等地規模以上工業台企已全部復工。

朱鳳蓮表示，近期一批重大台資專案通過遠端視頻簽約等方式，陸續落戶福建、江蘇等地，總金額逾150億元人民幣（約新台幣600億元），顯示台商台企持續看好大陸發展前景。