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陸國台辦：各地積極協助台資企業有序復工複產
大陸國台辦發言人朱鳳蓮今日表示，各地台辦採取一系列舉措，積極協助台資企業在做好疫情防控的同時有序復工復產。
國台辦指出，截至10日不完全統計，大陸台資集聚地區規模以上工業台企復工率逾90％，福建等地規模以上工業台企已全部復工復產。
央視報導，朱鳳蓮指出，江蘇省台辦貫徹當地幫助台企復工復產的10項支持措施，解決防疫物資、供應鏈和物流、用工困難、加大金融支持力度。福建省台港澳辦聯合有關金融機構，首批設立20億元福建省重點台企應急資金專項貸款額度。
包括上海、浙江、安徽、山東、廣東、重慶、四川、天津、遼寧、江西及深圳等多地台辦積極開展各類幫扶工作，協調解決台企在復工復產過程中遇到的實際困難，確保台企同等享受中央和地方因應疫情出臺的各項紓困政策措施。
朱鳳蓮表示，近期一批重大台資專案通過遠端視頻簽約等方式，陸續落戶福建、江蘇等地，總金額逾人民幣150億元。
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